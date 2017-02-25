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'Kırım'da çözüm için tek bir formül oluşturmalıyız'

Kırım Tatar Milli Meclisi Başkanı Çubarov, "Çözüm için tek bir formül oluşturmalıyız." dedi.

'Kırım'da çözüm için tek bir formül oluşturmalıyız'

Kırım Tatar Milli Meclisi Başkanı Çubarov, "Çözüm için tek bir formül oluşturmalıyız." dedi.

25 Şubat 2017 Cumartesi 16:30
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'Kırım'da çözüm için tek bir formül oluşturmalıyız'

Kırım Tatar Milli Meclisi Başkanı Refat ÇubarovKırım ve Sivastopol dahil Ukrayna’nın toprak bütünlüğünün yeniden sağlanması için tek bir formül oluşturulması gerektiğini belirtti.

Çubarov, “İşgal koşullarında Kırım: Dünya ve Ukrayna için sonuçları” konulu forum öncesinde yaptığı açıklamada, Kırım’ın işgalden kurtarılması için belirli bir stratejinin olmadığını söyledi.

Kırım’ın işgaliyle Donbas’taki trajik olaylar arasında bağlantı olduğunu ifade eden Çubarov, Rusya’nın bu süreçte Ukrayna’ya karşı doğuda savaş başlattığına dikkat çekti.

Üç yıl boyunca Ukrayna’nın sadece ayakta durmadığını, aynı zamanda güçlendiğini vurgulayan Çubarov, buna karşın strateji belirlemede geç kalındığını dile getirdi.

Kırım Tatar halkının lideri Mustafa Abdülcemil Kırımoğlu, forumun açılışında yaptığı konuşmada, Ukrayna’nın Kırım meselesiyle ilgili olarak dünyayı yeteri kadar bilgilendiremediğine işaret ederek “Saldırgan (Rusya) aptallaştıran, zombileştiren, çok büyük bir propaganda makinesine sahip. Nazi-Goebbels propaganda metodunu çok bilmem. Ancak saldırganlık, yalan, utanmazlık derecesine göre mevcut Rus propagandasının totaliter Sovyet rejiminin propagandasından çok daha üstün olduğunu söyleyebilirim.” dedi.

Türkiye'nin Kiev Büyükelçisi Yönet Can Tezel de Türkiye'nin Kırım ve Ukrayna'nın toprak bütünlüğünü savunan pozisyonunu koruduğuna dikkat çekerek yarımadanın halkı olan Kırım Tatarlarını desteklemeye devam edeceklerini vurguladı.

Uluslararası alanda Kırım Tatarlarının haklarını sürekli savunduklarını kaydeden Tezel, "Uluslararası mahkemelerde de Kırım Tatarlarını desteklemeyi sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı.

Kırım’ın işgalinin üç yıl önce başlaması nedeniyle Ukrayna Enformasyon Politikaları Bakanlığı “İşgal koşullarında Kırım: Dünya ve Ukrayna için sonuçları” konulu uluslararası forum düzenliyor. Siyasilerin ve uluslararası uzmanların katıldığı forum yarın sona erecek.

AA

Son Güncelleme: 25.02.2017 16:30
Anahtar Kelimeler:
Kırım
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