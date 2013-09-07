Kimyasal silah kullanımına 11 ülkeden kınama

ANKARA



Rusya'nın St. Petersburg kentinde düzenlenen G20 Zirvesi'ne katılan 11 ülkenin liderlerinin ortak bir açıklama yayımlayarak Suriye'de sivillere karşı kimyasal silah kullanımını sert bir dille kınadığı bildirildi.



Türkiye'nin yanı sıra Avustralya, Kanada, Fransa, İtalya, Japonya, Güney Kore, Suudi Arabistan, İspanya, İngiltere ve ABD liderleri tarafından imzalanan açıklamada, "Kimyasal silah kullanımını yasaklayan uluslararası norm, evrenseldir ve uzun süredir geçerliliğini korumaktadır. Herhangi bir ülkedeki kimyasal silah kullanımı, tüm dünyada insanların güvenliğini tehlikeye atar. Gerekli önlemler alınmadığında kimyasal silahların yayılması riski söz konusudur" denildi.



Başkent Şam yakınlarında 21 Ağustos'ta sivillere karşı kimyasal silah kullanılarak düzenlenen ve aralarında çocukların da bulunduğu çok sayıda insanın yaşamını yitirmesine neden olan korkunç saldırının sert bir dille kınandığı açıklamada, toplanan kanıtların saldırıdan Suriye hükümetinin sorumlu olduğunu açıkça gösterdiği belirtildi.



Uluslararası normların ihlal edilmesine sert tepki gösterilmesi gerektiğine işaret edilen açıklamada, söz konusu tepkinin bu tür bir zulmün hiçbir şekilde tekrar edilemeyeceği mesajını da vereceği kaydedildi.



Sivillere karşı kimyasal silah kullananların hesap vermesi gerektiği vurgulanan açıklamaya imza atan liderler, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) kararına destek vereceklerini belirtti ancak BMGK'nın son 2,5 yıldır felce uğradığına işaret etti.



Dünyanın, Suriye'de yaşanan acıları ve bölgesel istikrarsızlığı giderek daha fazla artırmaktan başka bir işe yaramayan sayısız başarısız süreci daha fazla bekleyemeyeceğine dikkat çekilen açıklamada, "Kimyasal silahlarla ilgili yasakların güçlendirilmesi için ABD ve diğer ülkeler tarafından harcanan çabaları destekliyoruz. Suriye'nin kimyasal silah stoklarının neden olduğu güvenlik tehdidi konusunda Birleşmiş Milletler üzerinden yapılacak çabalar dahil olmak üzere uzun vadeli uluslararası girişimleri de desteklemeye hazırız" ifadeleri kullanıldı.



Açıklamayı imzalayan liderler, kimyasal saldırıyla ilgili kanıt toplamak için Suriye'ye giden BM uzmanlarının elde ettikleri bulguları bir an önce açıklaması ve BMGK'nın söz konusu bulgulara uygun olarak harekete geçmesi çağrısında bulundu.



Suriye'de tüm taraflar tarafından işlenen insan hakları ihlallerini sert bir biçimde kınayan liderler, son 2 yıl içinde Suriye'deki çatışmalarda 100 bin kişinin yaşamını yitirdiğini, 2 milyondan fazla insanın mülteci durumuna düştüğünü, 5 milyon insanın ise evlerini terk etmek zorunda kaldığını anımsattı.



Suriye'deki çatışmaların askeri çözümünün olmadığına dikkati çekilen açıklamada liderler, 2012 Cenevre Sözleşmesi'nin tüm maddelerinin uygulanmasıyla ulaşılacak barışçıl bir siyasi çözümü desteklediklerini vurguladı ve ancak siyasi bir çözümün Suriye'de demokrasiyi sağlayabileceğine dikkati çekti.



Birleşmiş Milletler ve Uluslararası Kızılhaç Komitesi'nin Suriye ve bölge ülkelerdeki Suriyeliler için düzenlediği yardım kampanyalarına desteklerinin süreceğini belirten liderler, G20 Zirvesi sırasında bağışçı ülkeler tarafından düzenlenen toplantıda açıklanan katkıları memnuniyetle karşıladıklarını vurguladı. Liderler, Suriye'deki taraflara uluslararası yardım görevlilerinin ihtiyaç sahiplerine insani yardım ulaştırmasına yardımcı olmaları çağrısını yineledi.





AA