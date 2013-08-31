Kimyasal saldırıyı Suriye rejimi yaptı

WASHINGTON



Beyaz Saray, ABD istihbarat birimleri tarafından yapılan analizleri kamuoyuyla paylaştı. Analizde, Şam'daki kimyasal silah saldırısı ve bunun Suriye rejimi tarafından gerçekleştirildiği teyit edilirken, kimyasal saldırının nasıl hazırlandığı ve saldırıdan etkilenen bölgelerin haritası yayınlandı.



Amerikan istihbarat birimlerinin analizinde, Suriye'de 21 Ağustos'ta düzenlenen kimyasal saldırının Suriye rejimi tarafından Şam'ın banliyölerindeki muhaliflere karşı gerçekleştirildiğinden emin olunduğu ve yapılan gizli değerlendirmelerin ABD Kongresi ve önde gelen uluslararası ortaklarla paylaşıldığı bildirildi.



Analizde, bin 429 kişinin öldüğünün ve bunların 426'sının çocuk olduğu hatırlatılırken, bilgilerin, kişisel, coğrafi itihbarat ve birtakım açık kaynaklardan edinildiği, bazı kaynak ve yöntemlerin korunması için bütün kaynakların kamuyla paylaşılmayacağı belirtildi.



ABD istihbarat topluluğunun analizlerinde rejimin saldırıda "sinir gazı" kullandığının da tespit edildiği bildirildi.



Analizde verilen ''arka plan'' bilgisine göre, Suriye rejimi hardal, sarin ve VX gibi pek çok kimyasal maddeler ile kimyasal savaş ajanlarına sunmak için kullanılabilir binlerce mühimmata sahip.



Suriye Devlet Başkanı Beşşar Esed'in kimyasal silah programında nihai karar verici olduğu ve Suriye Savunma Bakanlığı'na bağlı Suriye Bilimsel Çalışmalar ve Araştırma Merkezi'nin (SSRC) ülkenin kimyasal silah programını yönettiği belirtildi.



Suriye rejiminin, Şam'ın banliyöleri de dahil son bir kaç yıl içinde küçük ölçeklerde birden çok kimyasal silah kullandığı, muhalefetin ise kimyasal silah kullanmadığı değerlendirilmesinde bulunuldu.



Saldırı hazırlığı ve hayata geçirilmesi



Analizde, saldırı öncesi kimyasal mühimmatların hazırlandığı, olayın meydana gelmesinden 3 gün önce rejimin kimyasal saldırı hazırlığında olduğu istihbaratının alındığı kaydedildi.



Rejim unsurlarının gaz maskesi dağıttıklarına ve yapılan hazırlıklara ilişkin de detaylar verilen analizde, muhalif unsurlarda ise herhangi bir kimyasal saldırı hazırlığı tespit edilmediği vurgulandı.



Saldırı anında rejimin roket ve ağır silahlarla atış yaptığının saptandığı kaydedilerek, uydu görüntülerinde rejimin kontrolündeki bölgeden kimyasal silah saldırısının sosyal medya aracılığıyla ilk rapor edildiği süreden 90 dakika önce atış yapıldığının belirlendiği aktarıldı.



Bölgede o saatte herhangi bir uçuş aktivitesinin tespit edilmemesinin de rejimin roketle saldırdığını doğruladığı, bölgedeki hastaneye yaklaşık 3 bin 600 hastanın sinir gazına maruz kalma belirtileriyle başvurduğu ifade edildi.



Mağdurlarda görülen semptomlar



Saldırı bölgesinden 100 video görüntüsünün incelendiğini ve görüntülerde mağdurlarda sinir gazına maruz kalma nedeniyle bilinç kaybı, ağız ve burundan köpük gelmesi, nabzın hızlanması, nefes almada zorluk semptomlarının görüldüğü ancak fiziki yara bulunmadığı kaydedildi.



Videolarda 12 ayrı bölgeden görüntüler olduğu belirtilen analizde, bu kadar çok sayıda görüntünün muhalif unsurlar tarafından "üretilmesinin" muhtemel olmadığı vurgulandı.



Analizde, üst düzey yetkililerin iletişimlerinin tespit edildiği ve bu görüşmelerde saldırının rejim tarafından yapıldığını teyit eder biçimde ve BM denetçilerinin delilleri bulmasından duyulan endişeyi belirten ifadelerin yer aldığı ifade edildi.



Saldırıyı gerçekleştiren rejim görevlilerinin, operasyonun sona erdirilmesine ilişkin direktif aldıklarının da istihbarat birimleri tarafından saptandığı belirtilerek, ardından rejimin kimyasal saldırının gerçekleştirildiği bölgeyi önceki saldırılarından 4 misli ağır top atışı altına aldığı kaydedildi.



Analizin sonuç kısmında 21 Ağustos'taki saldırıyı rejim güçlerinin işlediği kanısına varıldığı, bazı istihbari bilgilerin ise kaynakların ve yöntemlerin güvenliği için kamuoyuna açıklanmadığı bildirildi.





AA