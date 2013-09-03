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Kimyasal saldırıyı Esed rejimi düzenledi

Fransa istihbarat servislerinin raporuna göre, 21 Ağustos'ta Suriye'nin başkenti Şam'daki kimyasal saldırı Beşşar Esed rejimi tarafından düzenlendi.

Kimyasal saldırıyı Esed rejimi düzenledi

Fransa istihbarat servislerinin raporuna göre, 21 Ağustos'ta Suriye'nin başkenti Şam'daki kimyasal saldırı Beşşar Esed rejimi tarafından düzenlendi.

03 Eylül 2013 Salı 08:11
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Kimyasal saldırıyı Esed rejimi düzenledi
PARİS

Hükümete yakın bir kaynak, Başbakan Jean-Marc Ayrault'nun senato ve meclis başkanları, dışişleri ve savunma komisyonları, parlamentonun her iki kanadındaki çoğunluk ve muhalafet gruplarının başkanlarına sunduğu raporun, Suriye halkına karşı kimyasal silah kullandığını açık bir şekilde gösterdiğini belirtti.

Dış Güvenlik Genel Müdürlüğü (DGSE) ve Askeri İstihbarat Müdürlüğü'nce (DRM) hazırlanan 9 sayfalık raporda, saldırıdan etkilenen bölgelerin muhaliflerin elinde olduğu ve rejim tarafından tutulan bölgelerin sınırında yer aldığı kaydedildi.

Raporda, muhaliflerin, çok büyük olasılıkla sanayi yapımı roketler kullanarak böyle "kitlesel ve koordineli" bir saldırıyı düzenleme imkanlarının bulunmadığı belirtilirken, "rejimin, saldırıdan sonra çevredeki izleri silme amacıyla bölgeyi yoğun şekilde bombaladığı" vurgulandı.

Önceki saldırılardan farklı olarak, 21 Ağustos'takinin "kitlesel olduğu, taktik ve bölgeyi yeniden ele geçirme amacını taşıdığı" aktarıldı.

Raporda, saldırının çoğu sivil en az 281 kişinin ölümüne neden olduğu da kaydedildi.

AA

Son Güncelleme: 03.09.2013 08:12
Anahtar Kelimeler:
SuriyeKatliam
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