Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 16°
açık
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel Resmi İlanlar
BİST
118411
ALTIN
163.514
DOLAR
3.8483
STERLİN
5.3448
EURO
4.7410
Bir Destanın Şiiri
Bir Destanın Şiiri
TUS'ta soru iptali yok
TUS'ta soru iptali yok
Fenerbahçe'den kritik galibiyet
Fenerbahçe'den kritik galibiyet
Düğünün maliyeti 13 bin liradan başlıyor
Düğünün maliyeti 13 bin liradan...
Sivasspor yenilmezlik serisini sürdürdü
Sivasspor yenilmezlik serisini sürdürdü

Kimyasal saldırının kanıtlarını sunduk

İngiltere Başbakanı Cameron, ülkesinin G20 zirvesinde, Suriye'deki kimyasal silah saldırısıyla ilgili giyecek ve toprak numunelerini sunduğunu kaydetti.

Kimyasal saldırının kanıtlarını sunduk

İngiltere Başbakanı Cameron, ülkesinin G20 zirvesinde, Suriye'deki kimyasal silah saldırısıyla ilgili giyecek ve toprak numunelerini sunduğunu kaydetti.

07 Eylül 2013 Cumartesi 08:00
397 Okunma
Kimyasal saldırının kanıtlarını sunduk
LONDRA

İngiltere Başbakanı David Cameron, ülkesinin G20 zirvesinde geçen ay Şam yakınlarında meydana gelen kimyasal silah saldırısıyla ilgili giyecek ve toprak numunelerini sunduğunu söyledi.

Cameron, Rusya'da yapılan G20 Zirvesinin sona ermesinin ardından basın toplantısı düzenledi. G20 zirvesinden, Suriye'ye nasıl bir müdahalede bulunulması gerektiği konusunda anlaşmaya varılamayacağının bilindiğini ifade eden Cameron, ancak kimyasal silahların kullanımına karşı çıkan ülkelerin zirvedeki tavrının çok güçlü olduğunu kaydetti.

Kimyasal silahların kullanımının önlenmesi konusunda uluslararası toplumun desteğinin gerekliliğiyle ilgili ABD Başkanı Barack Obama'nın görüşlerini ve çabalarını paylaştığını söyleyen İngiltere Başbakanı, ülkesinin zirvede 21 Ağustos'ta Şam yakınlarında yapılan saldırıyla ilgili giyecek ve toprak numunelerini sunduğunu belirtti.

İngiliz Parlamentosu'nun Suriye'ye olası askeri müdahaleyle ilgili aldığı karara saygı duyduğunu kaydeden Cameron, şöyle konuştu:

"İngiltere, olası askeri müdahalenin bir parçası olmayacak. Bu zirvede bir anlaşmaya varılmayacağını bildiğim için, yapabileceğimiz birşeye, insani yardıma odaklanmanın doğru olacağını düşündüm. Suriye'de 6,8 milyon kişinin insani yardıma ihtiyacı var. Hastanelerin yüzde 60'ı, 4 bin okul tahrip olmuş durumda. Bu, dünyanın ve bizim neslimizin karşı karşıya olduğu bir insani krizdir. Dünyanın bununla ilgilenmesi gerektiği konusunda kararlıyım."

Cameron bu sabah BM Genel Sekreteri Ban Ki-mun, Avrupa Birliği, Japonya, Türkiye, Kanada, Fransa, Avustralya, Suudi Arabistan, İtalya ve ABD'nin katıldığı özel bir toplantıya başkanlık ettiğini söyleyerek, BM aracılığıyla insani yardımların Suriye'ye ulaştırılması konusunda birlikte çalışmaya karar verdiklerini dile getirdi.

İngiltere'nin Suriye'ye insani yardımları artırma kararı doğrultusunda 52 milyon sterlin ekstra yardım kararı aldığını vurgulayan Cameron, birçok ülkenin de daha fazla yardım sözü verdiğini kaydetti.

Cameron dün yaptığı açıklamada, Şam'da kimyasal silahların kullanıldığına dair ülkesinin elinde yeni kanıtlar olduğunu söylemişti. Şam yakınlarındaki saldırıdan alınan numunelerin bir kısmının incelendiği Wiltshire'daki Porton Down laboratuvarında bilimadamları, öldürücü sarin gazına rastlamıştı.

Saldırıdan Esed rejimi sorumlu

Suriye'deki krizin çözümüne nasıl yardım edileceğiyle ilgili dünya kamuoyunun şüpheleri olduğunun bilindiğini kaydeden Cameron, "21 Ağustos'ta kimyasal silahların kullanıldığını herkes kabul ediyor, bu bir tartışma konusu değil, bu Suriye rejimi tarafından bile kabul edildi" dedi. David Cameron, Suriyeli muhaliflerin saldırıyı gerçekleştirmesinin mümkün olmadığını ve Esed rejiminin saldırıdan sorumlu olduğuna inandığını belirtti.

Cameron, "G20 zirvesi ABD Başkanı Barack Obama'nın işini zorlaştırdı mı? Askeri müdahale olasılığı azaldı mı?" sorusuna, şu yanıtı verdi:

"Türklerin, Suudilerin, Amerikalıların, İngilizlerin, Kanadalıların ve Fransızların dün akşamki toplantıda, dünyanın tepki vermesi gerektiği konusundaki görüşleri çok iyi bir argüman. Bazı ülkeler, konunun reddedileceğini bilerek BM Güvenlik Konseyi kararının gerekliliğini savundu."

"ABD Başkanı Obama Kongre'nin onayını alamazsa, yine de müdahalede bulunmasını istiyor musunuz?" şeklindeki soruyu ise David Cameron, "Obama'nın kongrede çok ikna edici olacağına inanıyorum. Eğer biz, ABD Başkanı ve diğerlerinin kırmızı çizgi çizdiği ve bu çizginin aşılması halinde sonuçlarının olacağı bir dünyada yaşıyorsak, ancak hiçbir sonuçla karşılaşılmıyorsa o dünyayla ilgili endişe duyarım. Çünkü sadece Esed değil, başka diktatörler de dokunulmazlıkları olduğunu düşünecektir" diyerek yanıtladı.

Cameron'a basın toplantısında ayrıca, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in sözcüsünün "İngiltere'nin sadece küçük bir ada olduğu" sözleri anımsatıldı. İngiltere Başbakanı, ülkesinin dünyadaki birçok şeyi icat ettiğini ve güçlü bir ülke olduğunu vurguladı.

 

AA

Son Güncelleme: 07.09.2013 08:01
Anahtar Kelimeler:
Kimyasal
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Brexit yıllık 80 milyar dolara mal olabilir
Brexit yıllık 80 milyar dolara mal olabilir
Doğu Guta'da yaralıların kısmi tahliyesi için anlaşma
Doğu Guta'da yaralıların kısmi tahliyesi için anlaşma
Afrin'den çıkmak isteyen sivilleri ateş edip durdurdular
Afrin'den çıkmak isteyen sivilleri ateş edip durdurdular
Gazzeli çocuklardan UNRWA için 'uçurtma' eylemi
Gazzeli çocuklardan UNRWA için 'uçurtma' eylemi
Almanya'da koalisyon hükümeti kuruldu
Almanya'da koalisyon hükümeti kuruldu
"PKK, AB'nin terör örgütleri listesindedir"
"PKK, AB'nin terör örgütleri listesindedir"
"Sadece PKK değil DEAŞ da bölgeden temizleniyor"
"Sadece PKK değil DEAŞ da bölgeden temizleniyor"
Nepal'de yolcu uçağı düştü
Nepal'de yolcu uçağı düştü
Zeytin Dalı Harekatı'nda 3347 terörist etkisiz hale getirildi
Zeytin Dalı Harekatı'nda 3347 terörist etkisiz hale getirildi

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: Ercan GÜNEŞ