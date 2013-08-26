Kimyasal saldırının kanıtları yok edilmiş olabilir

LONDRA



Hague, Suriye yönetiminin, BM heyetine Şam'da kimyasal silah saldırısı düzenlendiği belirtilen bölgede, inceleme yapma izni verildiğinin duyurulmasının ardından yaptığı açıklamada, kimyasal silah saldırısının kanıtlarının şimdiye kadar yok edilmiş olabileceğini ve BM ekibinin Suriye'de ulaşabilecekleri konusunda "gerçekçi" olunması gerektiğini ifade etti.



Eldeki mevcut kanıtların tek bir noktayı gösterdiğini ve bu noktanın Suriye rejimi olduğunu kaydeden Hague, şunları söyledi:



"Kimyasal silahların 21. yüzyılda cezasız bir şekilde kullanılması ve sonuçlarının olmaması fikrine izin veremeyiz. Dolayısıyla güçlü bir tepki verilmesinin çok önemli olduğuna inanıyoruz. Bu ister Esed olsun veya kendi halkını katleden başka insanlar olsun, kimyasal silahlar kullanmak çizgiyi aşmaktır. Dünya bu çizgi aşıldığında tepki verir."



Hague, Batılı liderler için Suriye konusunda hangi seçeneklerin masada olduğu konusunda ise yorum yapmadı.



İngiltere, ABD ile Suriye rejiminin kimyasal silahlar kullandığının kanıtlanması halinde "ciddi karşılık" verileceği uyarısında bulunmuştu. İngiltere Başbakanı David Cameron ile ABD Başkanı Barack Obama dün Suriye'ye ilişkin 40 dakika süren bir telefon görüşmesi yapmıştı.



İngiltere Dışişleri Bakanı Hague ise önceki gün, Suriye rejiminin kimyasal saldırıdan sorumlu olduğuna inandığını söylemişti.





AA