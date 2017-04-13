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Kimyasal saldırı hazırlıklarıyla ilgili kayıtlar ABD'nin elinde

ABD'nin, Suriye ordusu ve rejimin kimyasal silah uzmanları arasında geçen, Suriye'nin Han Şeyhun beldesinde düzenlenen sarin gazı saldırısı hazırlıklarıyla ilgili haberleşme kayıtlarını ortaya çıkardığı iddia edildi.

Kimyasal saldırı hazırlıklarıyla ilgili kayıtlar ABD'nin elinde

ABD'nin, Suriye ordusu ve rejimin kimyasal silah uzmanları arasında geçen, Suriye'nin Han Şeyhun beldesinde düzenlenen sarin gazı saldırısı hazırlıklarıyla ilgili haberleşme kayıtlarını ortaya çıkardığı iddia edildi.

13 Nisan 2017 Perşembe 16:11
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Kimyasal saldırı hazırlıklarıyla ilgili kayıtlar ABD'nin elinde

ABD'nin, Suriye ordusu ve rejime bağlı kimyasal silah uzmanları arasında geçen, Suriye'nin Han Şeyhun beldesinde düzenlenen sarin gazı saldırısı hazırlıklarıyla ilgili haberleşme kayıtlarını ortaya çıkardığı iddia edildi.

CNN International'a konuşan üst düzey Amerikalı yetkili, söz konusu haberleşme kayıtlarının, kimyasal silah saldırısından sonraki saatlerde, olayın sorumlularının tespit edilmesi için toplanan tüm istihbaratın gözden geçirilmesiyle elde edildiğini söyledi.

Yetkili, ABD'nin saldırıdan önce konuyla ilgili istihbarata sahip olmadığının altını çizdi.

ABD'nin, Irak ve Suriye gibi bölgelerde, geniş çaplı iletişim izlemeleri yaptığı ancak analistlerin belirli bir olay olmadan elde edilen materyalleri değerlendirmediği belirtildi.

"Rus ordusunun saldırıya müdahil olduğuna dair istihbarat yok"

Şimdiye kadar Rus ordusu ya da istihbaratının doğrudan saldırıya müdahil olduğunu teyit edecek istihbarat bulunmadığını ifade eden yetkili, büyük olasılıkla Rusların bu tarz istihbarat takibine karşı daha dikkatli davrandığını bildirdi.

Bu arada yetkili, Pentagon ve Beyaz Saray'ın, Rusya'nın saldırıya iştirak ettiği yönünde kesin bulgu elde etse bile, bu bilgiyi kamuoyuyla paylaşıp paylaşmayacağının belirsiz olduğunu vurguladı.

Şimdilik Rusya'nın saldırıyla tek bağlantısının, olayda yaralananların tedavi edildiği hastane üzerinde uçan Rus insansız hava aracı (İHA) ile sınırlı olduğunu söyleyen yetkili, ABD'nin, söz konusu İHA'nın Ruslara ait olduğuna ilişkin kesin istihbarata sahip olduğunu kaydetti.

Esed rejiminin İdlib'in Han Şeyhun beldesine düzenlediği kimyasal saldırıda çoğu çocuk 100'den fazla sivilin öldüğü, 500 kişinin gazdan etkilendiği belirtilmişti.

Buna karşılık ABD, Başkan Donald Trump'ın emriyle Suriye'nin Humus vilayetindeki Şayrat hava üssüne 59 Tomahawk füzesi fırlatmıştı.

AA

Anahtar Kelimeler:
ABDSuriye OrdusuCNN InternationalHan ŞeyhunSuriyeSarin Gazı Saldırısı
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