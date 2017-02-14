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'Kim Jong-un'un ağabeyi öldürüldü' iddiası

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un üvey ağabeyinin Malezya'da uğradığı suikast sonucu hayatını kaybettiği öne sürüldü.

'Kim Jong-un'un ağabeyi öldürüldü' iddiası

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un üvey ağabeyinin Malezya'da uğradığı suikast sonucu hayatını kaybettiği öne sürüldü.

14 Şubat 2017 Salı 15:31
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'Kim Jong-un'un ağabeyi öldürüldü' iddiası

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un üvey ağabeyinin Malezya'da öldürüldüğü öne sürüldü.

Yonhap ajansının adının açıklanmasını istemeyen bir hükümet yetkilisine dayandırdığı haberinde, Kim'in üvey ağabeyi Kim Jong-nam'ın, Malezya'da uğradığı suikast sonucu hayatını kaybettiği belirtildi.

Merkezi Güney Kore'de bulunan Chosun TV kanalı ise kimliği belirlenemeyen iki kadın ajanın Malezya'daki bir havaalanında Kim Jong-nam'a zehirli iğneyle saldırı düzenlediğini ileri sürdü.

Kadınların olay yerinden kaçtığı iddia edildi.

Kuzey Kore'nin eski lideri Kim Jong-il ile Güney Koreli oyuncu Sung Hae-rim'in evlilik dışı ilişkilerinden dünyala gelen Kim Jong-nam, herhangi bir resmi unvanı olmaksızın yurt dışında yaşıyordu.

AA

Anahtar Kelimeler:
Kuzey KoreKim Jong-Un
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