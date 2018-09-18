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Kim'den Moon'a samimi karşılama

Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ile yapacağı zirve ve 3 günlük ziyaret çerçevesinde Pyongyang'a geldi.

Kim'den Moon'a samimi karşılama

Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ile yapacağı zirve ve 3 günlük ziyaret çerçevesinde Pyongyang'a geldi.

18 Eylül 2018 Salı 10:13
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Kim'den Moon'a samimi karşılama

SEUL

Yonhap ajansının haberine göre, Kuzey Kore lideri Kim, Moon'u Pyongyang'taki Sunan Uluslararası Havalimanı'nda karşıladı.

Havalimanında kucaklaşan ikili, başkent caddelerinde bekleyen kalabalığı araçlarından selamlayarak devlet konuk evi Paekhwawon'a geçti.

Moon'a Kuzey Kore ziyaretinde eşi Kim Jung-sook ile 110 civarında Güney Koreli yetkili eşlik ediyor. Öncü ekip olarak adlandırılan 90'ın üzerinde Güney Koreli yetkili, pazar günü Pyongyang'a varmıştı.

Güney Kore Devlet Başkanı Moon'un 3 günlük ziyareti sırasında Paekhwawon'da konaklaması, iki liderin, öğle yemeğinden sonra ilk resmi görüşmeyi yapması bekleniyor.

Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in ile Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un bugünkü görüşmede Kore Yarımadası'nın nükleer silahlardan arındırılmasının yolları ele alması planlanıyor.

Moon ve Kim, nisan ayında yapılan tarihi zirvenin ardından 26 Mayıs'ta da bir araya gelmiş ve ülkeleri arasındaki barış sürecini ele almıştı. Moon'un ziyaretiyle iki lider 2018 yılında üçüncü yüz yüze görüşmeyi yapacak.

AA

Anahtar Kelimeler:
Güney KoreKuzey Kore
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