STRAZBURG

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Dünya Demokrasi Forumu'na katılmak için geldiği Fransa'nın Strazburg kentinde, CHP Strazburg Birliği tarafından düzenlenen salon programında partililere hitap etti.

Partisnin Avrupa'da Türk vatandaşlarının yoğun olduğu çok sayıda ülkede temsilcilikler açtığını hatırlatan Kılıçdaroğlu, "Yurt dışı seçim çevresi kanununu çıkarmak zorundayız. (Yurt dışında) 3 milyon mu çalışıyor, 30 milletvekili olmalı. Hazır milletvekili sayısı da arttı zaten, 600'e çıktı. Avustralya'da olabilir, İngiltere'de, Almanya'da, Hollanda'da, Fransa'da, İsviçre'de olabilir. Sandıkları koyarız, 60 milletvekili yurt dışından seçilir gelir. Hangi partiden olursa olsun, parlamentoda oturur, yurt dışında çalışan işçilerin sorunlarını gündeme getirir." diye konuştu.

Kılıçdaroğlu, vatandaşlara sorumluluklarının bilincinde olmaları çağrısını yaptı.

Bazı konularda yapılması gerekenler olduğunu dile getiren Kılıçdaroğlu, şöyle devam etti:

"Türkiye'de demokrasiyi güçlendirmek zorundayız, ekonomiyi güçlendirmek zorundayız. İnsan haklarını, kadın erkek eşitliğini sağlamak ve yeniden inşa etmek zorundayız. O açıdan hepimize büyük görevler düşüyor. Kadın olsun erkek olsun hepimizin doğduğumuz topraklara karşı sorumluluğumuz var. Oradaki akrabalarımıza karşı sorumluluğumuz var. Eğitim ve dil konusuna da özel önem vermek zorundayız. Burada emek harcadınız, çocuklarınız burada okuyor. Onlara karşı sorumluluğunuz var. Sizden isteğim, çocuklarınızı mutlaka okula gönderin. Bulunduğunuz ülkenin dilini çok iyi öğrensinler. Kimliğini kaybetmesin ama dilini öğrensin çünkü haklarını arayacak ileride, 'Benim hakkım var' diyecek insan olarak. Haklarını arayabilmesinin temel yolu, hukukunu bilecek."