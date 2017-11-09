Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 16°
açık
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel Resmi İlanlar
BİST
112390
ALTIN
159.404
DOLAR
3.8605
STERLİN
5.0687
EURO
4.4754
Babadan evlada en değerli hediye
Babadan evlada en değerli hediye
Pavelka'nın şampiyonluk favorisi Galatasaray
Pavelka'nın şampiyonluk favorisi Galatasaray
Bu hafta 7 film vizyona girecek
Bu hafta 7 film vizyona...
'PRP ve proloterapi yöntemlerinin kullanım sıklığı artıyor'
'PRP ve proloterapi yöntemlerinin kullanım...
Medeni Kanun 2.0'ın yeni 'kişisi' robotlar olabilir
Medeni Kanun 2.0'ın yeni 'kişisi'...

Kılıçdaroğlu: Yurt dışı seçim çevresi kanununu çıkarmak zorundayız

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, yurt dışı seçim çevresi kanunu çıkarılarak yurt dışından TBMM'ye belli sayıda milletvekili gönderilmesi çağrısında bulundu.

Kılıçdaroğlu: Yurt dışı seçim çevresi kanununu çıkarmak zorundayız

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, yurt dışı seçim çevresi kanunu çıkarılarak yurt dışından TBMM'ye belli sayıda milletvekili gönderilmesi çağrısında bulundu.

09 Kasım 2017 Perşembe 12:28
0 Okunma
Kılıçdaroğlu: Yurt dışı seçim çevresi kanununu çıkarmak zorundayız

STRAZBURG

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Dünya Demokrasi Forumu'na katılmak için geldiği Fransa'nın Strazburg kentinde, CHP Strazburg Birliği tarafından düzenlenen salon programında partililere hitap etti.

Partisnin Avrupa'da Türk vatandaşlarının yoğun olduğu çok sayıda ülkede temsilcilikler açtığını hatırlatan Kılıçdaroğlu, "Yurt dışı seçim çevresi kanununu çıkarmak zorundayız. (Yurt dışında) 3 milyon mu çalışıyor, 30 milletvekili olmalı. Hazır milletvekili sayısı da arttı zaten, 600'e çıktı. Avustralya'da olabilir, İngiltere'de, Almanya'da, Hollanda'da, Fransa'da, İsviçre'de olabilir. Sandıkları koyarız, 60 milletvekili yurt dışından seçilir gelir. Hangi partiden olursa olsun, parlamentoda oturur, yurt dışında çalışan işçilerin sorunlarını gündeme getirir." diye konuştu.

Kılıçdaroğlu, vatandaşlara sorumluluklarının bilincinde olmaları çağrısını yaptı.

Bazı konularda yapılması gerekenler olduğunu dile getiren Kılıçdaroğlu, şöyle devam etti:

"Türkiye'de demokrasiyi güçlendirmek zorundayız, ekonomiyi güçlendirmek zorundayız. İnsan haklarını, kadın erkek eşitliğini sağlamak ve yeniden inşa etmek zorundayız. O açıdan hepimize büyük görevler düşüyor. Kadın olsun erkek olsun hepimizin doğduğumuz topraklara karşı sorumluluğumuz var. Oradaki akrabalarımıza karşı sorumluluğumuz var. Eğitim ve dil konusuna da özel önem vermek zorundayız. Burada emek harcadınız, çocuklarınız burada okuyor. Onlara karşı sorumluluğunuz var. Sizden isteğim, çocuklarınızı mutlaka okula gönderin. Bulunduğunuz ülkenin dilini çok iyi öğrensinler. Kimliğini kaybetmesin ama dilini öğrensin çünkü haklarını arayacak ileride, 'Benim hakkım var' diyecek insan olarak. Haklarını arayabilmesinin temel yolu, hukukunu bilecek."

AA

Anahtar Kelimeler:
Kemal KılıçdaroğluCHP
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Esed rejimi 'varil' bombasıyla can almayı sürdürüyor
Esed rejimi 'varil' bombasıyla can almayı sürdürüyor
MEB'den Balkanlar'a 'özel eğitim' desteği
MEB'den Balkanlar'a 'özel eğitim' desteği
Katalonya'nın bağımsızlık girişimi 'pahalıya patladı'
Katalonya'nın bağımsızlık girişimi 'pahalıya patladı'
Kazakistan ASELSAN ihracat alanını genişletiyor
Kazakistan ASELSAN ihracat alanını genişletiyor
'Ortadoğuda İran ve Suudi Arabistan arasında vekalet savaşı yaşanıyor'
'Ortadoğuda İran ve Suudi Arabistan arasında vekalet savaşı yaşanıyor'
"İsrail, Filistin yönetimi ile barışmak istemiyor"
"İsrail, Filistin yönetimi ile barışmak istemiyor"
'Bulgaristan'daki 'Türklere azınlık statüsü' birçok sorunu çözecek'
'Bulgaristan'daki 'Türklere azınlık statüsü' birçok sorunu çözecek'
Esed İdlib'deki ateşkese darbe vuruyor
Esed İdlib'deki ateşkese darbe vuruyor
Nijerya'da silahlı saldırı: 11 ölü
Nijerya'da silahlı saldırı: 11 ölü

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: Ercan GÜNEŞ