KİK liderleri toplantısı

Suudi Arabistan Kralı Abdullah'ın liderliğinde toplanan Körfez İşbirliği Konseyi (KİK) üye ülkelerin liderleri ortak güvenlik anlaşması imzalanması yönünde karar aldı.

Suudi Arabistan Resmi Haber Haber Ajansı'na(SPA) göre, Riyad'da düzenlenen 14. Liderler Zirvesi sonrası ortak bir basın toplantısı düzenlendi.



Suudi Dışişleri Bakanı Prens Saud Al Faysal'ın okuduğu açıklamada toplantıya ilişkin ayrıntılar dile getirildi. Buna göre, zirvede daha önce oluşturulan özel bir komisyonun Körfez ülkeleri arasındaki birliği sağlayacak çalışmaları içeren raporu gözden geçirildi. Kral Abdullah'ın bu rapor üzerinde çalışılması yönünde talimat verdiği, ve bir sonraki toplantıda bu raporun yeniden ele alınacağı öğrenildi.

KİK liderleri, toplantıda bölgesel sorunları ele alırken, İran'ın Birleşik Arap Emirlikleri adalarındaki çıkışlarının da görüşüldüğü bildirildi. Toplantıda Suriye konusu geniş bir şekilde tartışılırken, KİK ortak eylem planının de gündemde olduğu dile getirildi. KİK Genel Sekreteri Dr. Abdullatif Bin Raşid Al Zayani liderler Zirvesi'nin yapıcı geçtiğine dikkati çekti. Al Zayani ortak güvenlik anlaşması için KİK üyeleri ülkelerin İçişleri Bakanları'nın yetkilendirildiğini ve bir sonraki toplantıda anlaşmanın imzalanacağını haber verdi.

Bahreyn Dışişleri Bakanı'nın ABD ziyareti ile ilgili Liderlere brifing verdiğini de duyuran Genel Sekreter Al Zayani, liderlerin bu ziyaretten memnun olduklarını, özellikle ABD'nin Bahreyn'e silah ambargosunu kaldırmasının büyük memnuniyetle karşılandığını anlattı.

14.Danışma ve İstişare Toplantısı'na Birleşik Arap Emirlikleri Başkan Yardımcısı, Başbakan ve Dubai Emiri Şeyh Muhammed Bin Raşid Al Maktum, Bahreyn Kralı Hamid Bin İsa Al Halife, Umman Başbakan Yardımcısı Seyyid Fahad Bin Mahmud Al Said, Katar Emiri Şeyh Hamad Bin Halife Al Thani, Kuveyt Emiri Şeyh Sabah Al Ahmet Al Jaber Al Sabah katıldı.

Kralın sarayında gerçekleşen toplantıya Suudi Arabistan Başbakanı ve İçişleri Bakanı Prens Naif Bin Abdulaziz Al Saud, Savunma Bakanı Prens Salman Bin Abdulaziz katılırken, KİK Genel Sekreteri Dr. Abdullatif Bin Raşid Al Zayani de hazır bulundu.