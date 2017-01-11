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Kıbrıs müzakerelerinde tarafların sunacağı haritalar BM özel kasasında saklanacak

Birleşmiş Milletler (BM) gözetiminde İsviçre'de devam Kıbrıs müzakerelerinde tarafların yarın sunacağı haritaların BM özel kasasında saklanacağı bildirildi.

Kıbrıs müzakerelerinde tarafların sunacağı haritalar BM özel kasasında saklanacak

Birleşmiş Milletler (BM) gözetiminde İsviçre'de devam Kıbrıs müzakerelerinde tarafların yarın sunacağı haritaların BM özel kasasında saklanacağı bildirildi.

11 Ocak 2017 Çarşamba 04:45
Kıbrıs müzakerelerinde tarafların sunacağı haritalar BM özel kasasında saklanacak

AA muhabirinin diplomatik kaynaklardan edindiği bilgiye göre, Cenevre'deki müzakerelerin son gününde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ve Rum lideri Nikos Anastasiadis'in sunacakları haritayı sadece 5 kişi görecek.

Dün Birleşmiş Milletler (BM) Cenevre Ofisi'nde başlayan müzakerelerde yarın kritik toprak konusu ele alınacak, ardından müzakere heyeti salon dışına çıkacak. Toplantı salonunda sadece Kıbrıslı iki lider, iki harita uzmanı ve BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Özel Danışmanı Espen Barth Eide kalacak.

Eide'nin gözetiminde, Cumhurbaşkanı Akıncı ve Rum lideri Nikos Anastasiadis aynı anda kendi haritalarını sunacaklar. KKTC ve Rum kesiminden harita uzmanı iki kişi de haritaları inceledikten sonra Eide'ye teslim edecek. Eide ise teslim aldığı her iki haritayı BM'nin özel kasasında saklayacak.

KKTC Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Barış Burcu, daha önce yaptığı açıklamada Türk tarafının adadaki toprak teklifinin yüzde 29,2 olduğunu açıklamıştı. Rum kesiminin ise yüzde 28,2 talebinde bulunduğu biliniyor.

Haritaların kaderi kritik konferansa bağlı

Müzakerelerin yarın sona ermesinin ardından, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, perşembe günü garantör ülkelerin katılımıyla düzenlenecek uluslararası konferansın açılışını yapacak.

Garantör ülkeler Türkiye, Yunanistan ve İngiltere ile adanın her iki tarafından delegasyon katılacağı uluslararası konferansın ana gündem maddesi "Güvenlik ve Garantiler" olacak. Konferansta Avrupa Birliği de "özel gözlemci" sıfatıyla yer alacak.

Konferansta taraflar söz konusu temel başlık üzerinde bir uzlaşmaya varırsa, taraflar Eide'nin muhafaza edeceği haritalar üzerinde ilerleyen günlerde yoğun bir çalışma sürecine girecek.

Konferansta bir uzlaşıya varılamaması durumunda ise BM özel kasasında muhafaza edilecek haritaların kamuoyu ile paylaşılmayacağının altı çizildi.

Kıbrıslı liderler, geçen kasım ayında İsviçre'nin Mont Pelerin kasabasında düzenlenen zirvenin istenen sonucu vermemesinin ardından 1 Aralık’ta adada bir araya gelerek müzakerelere devam ve ocak ayında Kıbrıs ile ilgili uluslararası bir konferans gerçekleştirme kararı almıştı.

Kıbrıs müzakereleri, "ekonomi, Avrupa Birliği, mülkiyet, yönetim-güç paylaşımı, toprak ile güvenlik ve garantiler" olmak üzere 6 temel başlıktan oluşuyor.

Muhabir: Bayram Altuğ

AA

Son Güncelleme: 11.01.2017 06:15
Anahtar Kelimeler:
CenevreKKTCBirleşmiş MilletlerBMKıbrısMüzakereMustafa AkıncıNikos AnastasiadisRum LideriBayram Altuğ
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