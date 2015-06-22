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'Kıbrıs müzakerelerinde hedef New York'ta çoklu toplantı yapmak'

KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı, Kıbrıs müzakereleri kapsamında eylül ayında New York'ta BM Genel Kurulu çerçevesinde, tüm tarafların bir arada olacağı çoklu bir toplantı yapmayı hedeflediklerini bildirdi

'Kıbrıs müzakerelerinde hedef New York'ta çoklu toplantı yapmak'

KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı, Kıbrıs müzakereleri kapsamında eylül ayında New York'ta BM Genel Kurulu çerçevesinde, tüm tarafların bir arada olacağı çoklu bir toplantı yapmayı hedeflediklerini bildirdi

22 Haziran 2015 Pazartesi 16:25
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'Kıbrıs müzakerelerinde hedef New York'ta çoklu toplantı yapmak'

LEFKOŞA - KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Kıbrıs müzakerelerinde uzlaşma noktalarını artırarak Eylül ayında New York’ta garantör ülkelerin de dahil olacağı bir çerçeveyi gerçekleştirmenin, tüm tarafların açıklanmamış hedefi olduğunu söyledi.

Cumhurbaşkanı Akıncı, bir kabulünde yaptığı açıklamada, Kıbrıs müzakere sürecinde adı konulmamış bir yol haritası olduğunu belirterek, müzakerelerde zaman kaybının hiçbir tarafın arzu ettiği bir şey olmadığını vurguladı. 

Ada'da kapsamlı bir çözüm için hızlı hareket etmeyi istediklerini ifade eden Akıncı, ortaya çıkan olumu atmosferi değerlendirmek adına atılmış adımların bulunduğunu kaydetti. 

Bu çerçevede müzakerelerde güven arttırıcı önlemlerle ilgili bazı adımların atıldığını hatırlatan Akıncı, "Asıl hedef, kapsamlı çözüm müzakerelerinde bir an önce, ileriye doğru adımlar atmak ve mümkün olursa Eylül ayında, New York’ta, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu çerçevesinde, tüm tarafların da bir arada olacağı bir ortamda çoklu bir toplantı yapmaktır” diye konuştu. 

Hedeflenen çoklu görüşmenin ortaya "somut olarak konulmuş ve açıklanmış" bir durum olmadığını, ancak Birleşmiş Milletler dahil herkesin kafasındaki bir şey olduğunu ifade eden Akıncı, "Uzlaşma noktalarını artırmak ve garantör ülkelerin de dahil olacağı bir çerçeveyi Eylül ayında New York’ta gerçekleştirmek hepimizin açıklanmamış hedefidir. Bunu sağlamak tarafların elinde, eğer önümüzdeki toplantılarda bunu başarabilirsek Eylül ayında bu ciddi bir olasılıktır" değerlendirmesinde bulundu. 

"Şu anda aldığımız yolun yeterli olduğunu söylemek mümkün değil"

New York'taki çoklu konferansın Eylül ayında yapılmasının alınacak yola bağlı olduğunu anlatan Akıncı, konferansın gerçekleşmesi için Eylül ayına kadar yol alınması gerektiğini, şu ana kadar alınan yolun yeterli olduğunu söylemenin mümkün olmadığını sözlerine ekledi. 

Kıbrıs müzakereleri çerçevesinde KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ile Rum lider Nikos Anastasiadis, 29 Haziran Pazartesi günü ara bölgede bir araya gelecek.

AA

Son Güncelleme: 22.06.2015 14:42
Anahtar Kelimeler:
KKTCönce Vatan
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