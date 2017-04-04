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Kıbrıs müzakereleri 11 Nisan'da yeniden başlayacak

Kıbrıs sorununa çözüm bulmak için Birleşmiş Milletler gözetiminde sürdürülen müzakereler, 11 Nisan'da yeniden başlayacak.

Kıbrıs müzakereleri 11 Nisan'da yeniden başlayacak

Kıbrıs sorununa çözüm bulmak için Birleşmiş Milletler gözetiminde sürdürülen müzakereler, 11 Nisan'da yeniden başlayacak.

04 Nisan 2017 Salı 20:15
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Kıbrıs müzakereleri 11 Nisan'da yeniden başlayacak

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER

Kıbrıs sorununa çözüm bulmak için Birleşmiş Milletler (BM), gözetiminde sürdürülen müzakerelerin 11 Nisan'da yeniden başlayacağı bildirildi.

BM Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, günlük basın brifinginde Genel Sekreter Antonio Guterres'in Brüksel'de Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ile bir araya geldiğini söyledi.

BM Genel Sekreteri'nin Kıbrıs Özel Danışmanı Espen Barth Eide'nin de taraflarla görüştüğünü ifade eden Dujarric, Kıbrıs sorununa çözüm bulmak için BM gözetiminde sürdürülen müzakerelerin 11 Nisan'da yeniden başlayacağını belirtti.

Akıncı ve Güney Kıbrıs Rum Lideri Nikos Anastasiadis arasında Mayıs 2015'ten bu yana devam eden müzakereler çerçevesinde 16 Şubat'taki görüşmede, Anastasiadis kapıyı sertçe vurarak müzakere masasından kalkmıştı.

AA

Anahtar Kelimeler:
Kıbrıs Müzakereleri11 Nisan
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