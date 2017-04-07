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Kıbrıs görüşmeleri 11 Nisan'da yeniden başlıyor

KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı, Rum Meclisi'nin "Enosis" kararını iptal etmesinin ardından Kıbrıs müzakerelerinin 11 Nisan'da yeniden başlayacağını açıkladı.

Kıbrıs görüşmeleri 11 Nisan'da yeniden başlıyor

KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı, Rum Meclisi'nin "Enosis" kararını iptal etmesinin ardından Kıbrıs müzakerelerinin 11 Nisan'da yeniden başlayacağını açıkladı.

07 Nisan 2017 Cuma 15:23
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Kıbrıs görüşmeleri 11 Nisan'da yeniden başlıyor

LEFKOŞA

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Rum Meclisinin "Enosis (Kıbrıs'ın Yunanistan'a ilhakı) referandumunun yıl dönümünde okullarında kutlanması" kararını iptal etmesinin ardından Kıbrıs müzakerelerinin 11 Nisan'da yeniden başlayacağını bildirdi.

Akıncı, yaptığı yazılı açıklamada, Rum Meclisinin 10 Şubat'ta aldığı kararın Kıbrıs Türk halkında haklı olarak büyük bir infiale ve tepkiye yol açtığını anımsatarak, "Bu karar, aynı zamanda Kıbrıs Rum toplumu içinde de bazı rahatsızlıklara neden olmuştu. İhtiyacımız olan barış kültürüne hiçbir şekilde hizmet etmeyen bu gelişme, Kıbrıs müzakere sürecini de kuşkusuz ki olumsuz olarak etkilemiş ve kesilmesine neden olmuştu." ifadelerini kulandı. 

Rum Meclisinin iki büyük partisi DİSİ ve AKEL’in farklı ideolojilerine rağmen bu yanlışı düzeltmek için adım atmalarının memnuniyet verici olduğuna işaret eden Akıncı, şunları kaydetti: 

"Yanlışı görüp eleştirdiğimiz gibi, doğruyu görüp takdir etmeyi de bilmeliyiz. Rum meclisinin yanlışı düzeltme yönündeki bu kararıyla Enosis plebisitinin okullarda kutlanacak olaylar arasında yer almayacağı anlayışı ile artık önümüze bakmalıyız. Geleceği inşa ederken Enosis, Taksim, ilhak gibi kavramlara değil barış, hoşgörü ve iş birliği kültürünün geliştirilmesine ihtiyaç vardır. 11 Nisan Salı gününden itibaren başlayacak olan müzakere sürecinde, yeni bir başlangıç yapmak ve adamızda kalıcı barış koşullarının hakim olacağı yeni bir yapıyı kurmak için çalışmalıyız. Fazla zamanımız kalmamıştır. Gerçekten bir yol ayrımındayız. Umarım ve dilerim ki tüm ilgili taraflar, bu gerçeğin bilinci içerisinde hareket etsinler."

AA

Anahtar Kelimeler:
KıbrısKKTC11 NisanGörüşme
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