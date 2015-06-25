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'Keyfi ya da kasten sivilleri hedef almıyoruz'

ABD'nin Ankara Büyükelçiliği, Suriye'de keyfi ya da kasten sivilleri hedef alan hava saldırıları düzenlediklerine dair medyada çıkan haberlerin kesinlikle yanlış olduğunu bildirdi

'Keyfi ya da kasten sivilleri hedef almıyoruz'

ABD'nin Ankara Büyükelçiliği, Suriye'de keyfi ya da kasten sivilleri hedef alan hava saldırıları düzenlediklerine dair medyada çıkan haberlerin kesinlikle yanlış olduğunu bildirdi

25 Haziran 2015 Perşembe 10:35
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'Keyfi ya da kasten sivilleri hedef almıyoruz'

ANKARA - ABD'nin Ankara Büyükelçiliği, Suriye’deki hava saldırılarına ilişkin, bölge demografisini kalıcı olarak değiştirme çabalarının karşısında olduklarını bildirdi. 

Büyükelçiliğin Twitter hesabından yapılan açıklamada, keyfi ya da kasten sivilleri hedef alan hava saldırıları düzenlediğine dair medyada çıkan haberlerin kesinlikle yanlış olduğu belirtildi. 

Açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

"Hava saldırılarımız DAEŞ’i hedef almıştır, PYD dahil olmak üzere DAEŞ ile savaşan çeşitli Suriyeli gruplara destek verme amaçlıdır. DAEŞ hedeflerini çok katı bir süreç sonunda belirlemekteyiz, bu hedeflerin varlığı hava saldırıları öncesinde teyit edilmek zorundadır. Bölge demografisini kalıcı olarak değiştirme çabalarının karşısındayız, mültecilerin evlerine güvenli şekilde dönebilmelerini istiyoruz."

AA

Son Güncelleme: 25.06.2015 11:47
Anahtar Kelimeler:
ABDönce Vatan
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