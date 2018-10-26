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'Keşmirliler en korkunç zulümlere maruz kalıyor'

Pakistan'ın Ankara Büyükelçisi Qazi, Hindistan'ın Keşmir'i işgalinin ardından istikrarın 70 yıldır sağlanamadığını belirterek, "Bu nedenle Keşmirliler en korkunç zulüm ve insan hakları ihlallerine maruz kalıyor." dedi.

'Keşmirliler en korkunç zulümlere maruz kalıyor'

Pakistan'ın Ankara Büyükelçisi Qazi, Hindistan'ın Keşmir'i işgalinin ardından istikrarın 70 yıldır sağlanamadığını belirterek, "Bu nedenle Keşmirliler en korkunç zulüm ve insan hakları ihlallerine maruz kalıyor." dedi.

26 Ekim 2018 Cuma 14:29
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'Keşmirliler en korkunç zulümlere maruz kalıyor'

Pakistan'da, Hint askerlerinin Keşmir halkının iradesini yok sayarak, Cammu Keşmir'i işgal ettiği 27 Ekim "Kara Gün" olarak anılıyor.

Pakistan'ın Ankara Büyükelçisi Muhammed Syrus Sajjad Qazi, Kara Gün'ün 71. yıl dönümünde, Keşmir sorunu, Pakistan ve uluslararası kurumların bu soruna yaklaşımları ve çözüm çabalarına ilişkin AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.

Qazi, Hindistan'ın 1947'deki Cammu Keşmir'i işgalinin ardından bölge genelinde barış ve istikrarın 70 yıldır sağlanamadığını belirterek, "Bu nedenle işgal altındaki Keşmirliler en korkunç zulüm ve insan hakları ihlallerine maruz kalıyor." dedi.

Cammu Keşmir'in dünyanın en militarize olmuş bölgelerinden biri olduğunu vurgulayan Qazi, burada 700 bin kadar Hindistan askeri gücünün bulunduğunu kaydetti. Çatışmalar sonucunda 1989'dan bugüne 95 bin Keşmirlinin şehit olduğunu söyleyen Qazi, binlerce kadının da taciz ve tecavüze maruz kaldığını anlattı.

"Hindistan BMGK kararını uygulamayı reddediyor"

Qazi, "Kara Gün" olarak anılan bugünde, hem Hindistan hükümetinin hem de uluslararası kamuoyunun verdiği ancak yerine getirilmeyen sözlerin hatırlandığının altını çizdi.

Konuyu, Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi'ne taşıyanın Hindistan olduğuna işaret eden Qazi, BMGK'nin, sorunun çözümü için "Keşmir halkının kendi kaderini tayin hakkı bulunduğunu" belirterek, "tarafsız bir plebisit yapılması" kararı aldığını hatırlattı.

Qazi "Ancak maalesef Hindistan, BMGK'nin bu kararını neredeyse 70 yıldır uygulamayı reddediyor." dedi.

Keşmir sorununa çözüm bulunamamasında uluslararası kurumların da sorumluluğu olduğu görüşünü savunan Qazi, "Keşmir sorunu özellikle BMGK'nin ahlaki ve hukuki sorumluluklarını yerine getirmesi konusundaki yetersizliğini de ortaya koyuyor." değerlendirmesinde bulundu.

Qazi, Hindistan hükümetinin, yasal olarak Keşmir halkına baskı yaptığını belirterek, "Hindistan yönetimi, ayrıca sistematik insan hakları ihlalleri yapan güvenlik güçlerine de önemli ölçüde dokunulmazlık veriyor. Bugüne kadar hiçbir Hindistan güvenlik gücü, insan hakları ihlali suçlamasıyla yargılanmadı." ifadesini kullandı.

Pakistan'ın tutumu

Büyükelçi Qazi, Pakistan'ın Keşmir sorununa yaklaşımı konusunda, BMGK kararıyla aynı görüşe sahip olduklarını belirterek, "Bizim pozisyonumuz da Keşmirlilerin kendi kaderlerini tarafsız bir plebisit sonucunda tayin etmeleri yönünde. Ancak Hindistan bu gerçeklikten uzak durmaya ve bölgeyi çatışma uçurumuna sürüklemeye devam ediyor." dedi.

Keşmir sorununa son vermesi için BMGK'nın Hindistan'a çağrıda bulunması gerektiğini kaydeden Qazi, sorunun çözümünde diyaloğun önemine vurgu yaptı.

Qazi, "Güney Asya'da barış ve istikrara uzun süredir gölge düşüren sorunların çözümünde diyalog tek yol." diyerek Hindistan ile tüm meseleleri ele alacak şekilde ciddi ve kapsamlı bir istişareye hazır olduklarını söyledi.

Ancak Hindistan'ın buna yanaşmadığını kaydeden Qazi, "Bunun yanı sıra Hindistan, uluslararası kamuoyunun dikkatini dağıtarak gerçek sorunlardan uzaklaşıp Keşmirlilerin insan haklarını ihmal etmeye devam ediyor." dedi.

Qazi, Hindistan'ın, Keşmir kontrol hattındaki ateşkesi de sık sık ihlal ettiğine dikkati çekerek, "Bu saldırgan ve sorumsuz tutum bölgeyi sadece istikrarsızlığa ve çatışmaya sürükler." diye konuştu.

"Uluslararası kamuoyu artık adım atmalı"

Pakistan'ın Ankara Büyükelçisi Qazi, Pakistan'ın BM İnsan Hakları Yüksek Komiserliği'nin Keşmir raporunu Pakistan'ın olumlu karşıladığını belirterek, "Pakistan ayrıca Keşmir sorununu araştırmak ve sorumluluğunu yerine getirmek adına BM himayesinde bir soruşturma komisyonunun kurulma çağrısını destekliyor." görüşünü paylaştı.

"Hindistan'ın insan hakları ihlallerine" yönelik bulguların yer aldığı BM ile İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Bağımsız Daimi İnsan Hakları Komisyonu raporlarının örtüştüğünü belirten Qazi, "Bu rapor da uluslararası medya kurumları ve bağımsız insan hakları organizasyonlarının Keşmir halkının insan hakları ihlalleriyle ilgili araştırmalar yapması önerisinde bulunuyor." ifadesini kullandı.

Qazi, "Önemli olan bu raporların tespitleri ışığında uluslararası kamuoyunun Keşmir sorununa çözüm bulmak için artık bir adım atması." ifadesini kullandı.

AA

Anahtar Kelimeler:
PakistanKeşmirliler
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