Kerry'nin telefon trafiği sürüyor

WASHINGTON



ABD Dışişleri Bakanı John Kerry, Suriye rejiminin sivillere yönelik kimyasal silah kullanmasına uluslararası toplumun olası yanıtı konusunda telefon trafiğini sürdürüyor.



ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Marie Harf, günlük basın toplantısında, Dışişleri Bakanı John Kerry'nin Suriye konusundaki telefon görüşmelerine değindi.



Kerry'nin, dün Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, BM Genel Sekreteri Ban Ki-Mun, AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Catherine Ashton'ın yanı sıra Mısır, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Suudi Arabistan, Katar, Ürdün ve İngiltere dışişleri bakanları ve NATO Genel Sekreteri Anders Fogh Rasmussen ile görüştüğünü, Arap Birliği Genel Sekreteri Nebil el-Arab ile de iki kez konuştuğunu bildirdi.



Harf, Kerry'nin bugün de Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile konuştuğunu belirtti.



Rusya ile ABD arasındaki toplantı ertelendi



Bir soru üzerine Harf, Arap Ligi'nin açıklamasını çok güçlü bulduklarını bildirdi.



Harf, bu hafta Rus yetkililerle Lahey'de yapılacak toplantının ertelendiğini de hatırlatarak, Suriye'de kimyasal silah kullanılmasına uygun yanıtlar verilmesine yönelik devam eden istişareler nedeniyle erteleme kararı aldıklarını bildirdi. Toplantının yeni tarihi üzerinde Rus yetkililerle görüştüklerini ifade eden Harf, "Bunun sadece bir erteleme olduğunu vurgulamak istiyorum, iptal etme değil. 21 Ağustos'ta olanlar siyasi çözüme yönelik ihtiyacın altını çiziyor ve Suriye'deki krize kapsayıcı ve kalıcı bir çözüme yönelik bağlılığımız sürüyor. Çünkü bu krize askeri bir çözümün olmadığına inanmaya devam ediyoruz" dedi.





AA