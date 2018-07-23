Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 32°
parçalı az bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
95735
ALTIN
187.643
DOLAR
4.7471
STERLİN
6.2354
EURO
5.5608
Okçulukta altın madalya
Okçulukta altın madalya
İran'da 5,7 büyüklüğünde deprem
İran'da 5,7 büyüklüğünde deprem
"İyi bir forvet arayışımız var"
"İyi bir forvet arayışımız var"
Kazada ölen arkadaşını olay yerinde bırakıp kaçtı
Kazada ölen arkadaşını olay yerinde...
Çorum'da otomobil şarampole devrildi: 2 ölü, 6 yaralı
Çorum'da otomobil şarampole devrildi: 2...
Flaş Haber
Türkiye'de OHAL sona erdi
Kapat

Kerm Ebu Salim Sınırı'nın kapatılması Gazze ekonomisini vurdu

Gazze'nin tek ticari sınır kapısı olan Kerm Ebu Salim'in kapatılmasının, 'sanayi ve ticaret sektörünü' tehdit ettiği ve Gazze'deki fabrikaların üretimini yüzde 60 oranında azalttığı belirtildi.

Kerm Ebu Salim Sınırı'nın kapatılması Gazze ekonomisini vurdu

Gazze'nin tek ticari sınır kapısı olan Kerm Ebu Salim'in kapatılmasının, 'sanayi ve ticaret sektörünü' tehdit ettiği ve Gazze'deki fabrikaların üretimini yüzde 60 oranında azalttığı belirtildi.

23 Temmuz 2018 Pazartesi 16:17
0 Okunma
Kerm Ebu Salim Sınırı'nın kapatılması Gazze ekonomisini vurdu

İsrail'in, abluka altındaki Gazze Şeridi'nin tek ticari sınır kapısı olan Kerm Ebu Salim'i kapatma kararının, "sanayi ve ticaret sektörünü" tehdit ettiği ve Gazze'deki fabrikaların üretimini yüzde 60 azalttığı belirtildi.

Gazze'deki "Ablukayla Mücadele Halk Komitesi Başkanı" Cemal el-Hudari, Gazze'de düzenlediği basın toplantısında, "İsrail yönetiminin, yaklaşık iki hafta önce aldığı Kerm Ebu Salim'i kısmi olarak kapatma kararı, sanayi ve ticaret sektörünün kademeli olarak çökmesine neden oluyor." dedi.

İsrail'in Gazze'yi "boğma" planının, sanayi ve ticaret sektörleri aracılığıyla öncelikli olarak ekonomiyi hedef aldığına işaret eden Hudari, yaklaşık bin çeşit malzemenin sınır kapısından geçişinin engellendiğini söyledi.

Hudari, sınır kapısının kapalı tutulduğu her bir günün, ekonomiyi tehlikeye ve çöküşe doğru yaklaştırdığına işaret ederek, şöyle devam etti:

"Gazze'deki çeşitli endüstriler için gerekli olan hammaddelerin yüzde 100'ünün tedarik edilmesine izin verilmiyor. Sınır kapısının kapatılmasının ardından iki hafta içerisinde ham madde yetersizliği dolayısıyla Gazze'deki fabrikalarda üretim yüzde 60 oranında azaldı. Bu da sanayi sektörünün aşamalı olarak çöküşü demektir."

Gazze'deki Filistinli tüccarlara ait, sanayi ve ticaret malzemeleri yüklü yaklaşık 2 bin 500 tırın, İsrail limanların da tutulduğu bilgisini veren Hudari, sınır kapısının kapatılmasının, hizmet ve tarım sektörünü de etkileyeceğine işaret etti.

Hudari, sınır kapılarının Gazze'yi hedef alan siyasi ve güvenlik denkleminin dışında tutulması gerektiğini belirterek, "Uygulanması gereken tek denklem, sınırlamalar veya yasaklar olmadan sınır kapılarının açık kalmasıdır." ifadesini kullandı.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, 9 Temmuz'da, İsrail tarafından abluka altındaki Gazze'ye ticari malların girişi için kullanılan tek sınır kapısı Kerm Ebu Salim'in kapatılacağını duyurmuştu.

Netanyahu, ''Hamas'a karşı derhal çok sıkı önlemleri yürürlüğe koyuyoruz. Önemli bir adım olarak bugün Kerm Ebu Salim Sınır Kapısı'nı kapatıyoruz. Buna ilave adımlar da atacağız." demişti.

İsrail, 17 Temmuz'da da Kerm Ebu Salim Sınır Kapısı'nı gıda ve ilaç girişi hariç tamamen kapatmış, Gazze açıklarındaki avlanma mesafesini de 9 milden 3 mile düşürmüştü.

AA

Anahtar Kelimeler:
Gazze ŞeridiKerm Ebu Salim SınırıGazze
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Gazze şehidini uğurladı
Gazze şehidini uğurladı
13 yaşındaki Filistinli şehit son yolculuğuna uğurlandı
13 yaşındaki Filistinli şehit son yolculuğuna uğurlandı
Kızılay Kart'a yeni AB desteği
Kızılay Kart'a yeni AB desteği
'Biz petrolümüzü ihraç edemezsek diğerleri de edemez'
'Biz petrolümüzü ihraç edemezsek diğerleri de edemez'
Netanyahu'dan Trump ve Pompeo'ya İran desteği
Netanyahu'dan Trump ve Pompeo'ya İran desteği
Uber aracından canlı yayın yapan sürücü kovuldu
Uber aracından canlı yayın yapan sürücü kovuldu
Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov İsrail'e geliyor
Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov İsrail'e geliyor
Suriye'nin güneyinden üçüncü tahliye konvoyu İdlib'de
Suriye'nin güneyinden üçüncü tahliye konvoyu İdlib'de
Azez'de bombalı saldırı
Azez'de bombalı saldırı

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Hazırlayan: Ercan GÜNEŞ