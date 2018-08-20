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Kerküklü sinema tutkunu evini müzeye çevirdi

Kerküklü sinema tutkunu Eyübi, "Savaşlardan dolayı memleketimde kapatılan sinema salonlarının yokluğunu evimde oluşturduğum bu müzeyle doldurmaya çalışıyorum." dedi.

Kerküklü sinema tutkunu evini müzeye çevirdi

Kerküklü sinema tutkunu Eyübi, "Savaşlardan dolayı memleketimde kapatılan sinema salonlarının yokluğunu evimde oluşturduğum bu müzeyle doldurmaya çalışıyorum." dedi.

20 Ağustos 2018 Pazartesi 11:31
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Kerküklü sinema tutkunu evini müzeye çevirdi

KERKÜK -  Irak'ın Kerkük kentinde evinin bodrum katını sinema müzesine çeviren sinema tutkunu Abdulhalik Eyübi, binlerce film afişi, eski sinema aletleri ve filmle insanları geçmişte yolculuğa çıkarıyor.

Kerkük'ün 80'lerde vazgeçilmezi sinema kültürü; savaş ve terör olaylarının arttığı 2003 sonrası tarihin tozlu sayfalarında yerini aldı. Savaş ve çatışmaların başladığı 2003 yıllına kadar Kerkük'te toplam 7 sinema salonu bulunuyordu.

Film sevgisini evinin bodrum katını sinema müzesine çevirmekle gideren Kerküklü Abdulkadir Eyübi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ''Savaşlardan dolayı memleketimde kapatılan sinema salonlarının yokluğunu evimde oluşturduğum bu müzeyle doldurmaya çalışıyorum.'' ifadesini kullandı.

Eyübi, en büyük temennisinin mevcut yerinin geliştirerek daha çok film izletme imkanına sahip olmak olduğunu belirterek, ''Hafta sonları arkadaşlarımla burada bir araya gelip eski filmlerle geçmişe yolculuk yapıyoruz. Çocuklarımız da bazen bize katılıyorlar film izlerken.'' diye konuştu.

"Sinema sevgimi hiçbir zaman ticarete dönüştürmeyi düşünmedim"

Sinemanın kendisi için bir aşk olduğunu ve sevgisini hiçbir zaman ticarete dönüştürmeyi düşünmediğini söyleyen Eyübi, amacının eskileri unutmamak ve unutturmamak olduğuna dikkat çekti.

Kerkük'te yazlık ve kapalı sinema salonlarında 40 yıl makinistlik yapan Salah Bayraktar da ''Sinemada altın çağını 1980'li yıllarda yaşayan Kerkük'te ne yazık ki bugün bir tek sinema salonu yok. Eski günleri yad etmek için Abdulkadir beyle nostaljik filmleri izliyoruz.'' dedi.


Savaş ve çatışmaların sinema ve kültürünü kötü etkilediğine değinen Bayraktar, ''Özellikle 2003'ten sonra terör olaylarının artmasıyla sinema ve sinema salonlarına ilgi azalmaya başladı. Patlama ve saldırılar olabileceği endişesiyle sinemaya gelenlerin sayısı her geçen gün azaldı. Son 15 yıldır Kerkük'te sinema salonu bulunmuyor." ifadelerini kullandı.

AA

Anahtar Kelimeler:
Kerküklü Sinema TutkunuMüzeEv
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