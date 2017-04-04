Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 13°
Hafif yağmur
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel Resmi İlanlar
BIST
88093
ALTIN
147.547
DOLAR
3.6454
STERLIN
4.5331
EURO
3.8848
Trump, ilk kesintiyi yaptı
Trump, ilk kesintiyi yaptı
38 milyon turist bekleniyor
38 milyon turist bekleniyor
Sokak kedilerine sıcak yuva
Sokak kedilerine sıcak yuva
Nocioni emekliye ayrılıyor
Nocioni emekliye ayrılıyor
Olympique Lyon
Olympique Lyon

Kerkük'ün IKBY'ye ilhakı için referandum kararı

Kerkük İl Meclisi, Türkmen ve Arapların boykot ettiği oturumda kentin Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'ne bağlanması için referandum yapılması kararı aldı.

Kerkük'ün IKBY'ye ilhakı için referandum kararı

Kerkük İl Meclisi, Türkmen ve Arapların boykot ettiği oturumda kentin Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'ne bağlanması için referandum yapılması kararı aldı.

04 Nisan 2017 Salı 11:37
12 Okunma
Kerkük'ün IKBY'ye ilhakı için referandum kararı

Irak'ta Kerkük İl Meclisi'nin, Türkmen ve Arapların boykot ettiği oturumda kentin Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'ne (IKBYilhakı için referandumgidilmesi kararı aldığı belirtildi.

Kerkük İl Meclisi, hafta sonu Irak meclisinin kabul ettiği Kerkük'teki kamu binalarına sadece Irak bayrağının asılması kararı ile kentin IKBY'ye bağlanması için referandum düzenlenmesi konularını görüşmek üzere toplandı.

Türkmen ve Arapların boykot ettiği oturum sonrası Kürt üyelerle ortak basın toplantısı düzenleyen Kerkük İl Meclisi Başkanı Rebwar Talabani, "Kerkük'ün tartışmalı bölgeler statüsünden çıkıp, kaderinin tayin edilmesi için il meclisi olarak referandum yapılması kararı aldık. Referandum talebimizi Irak merkezi hükümetine iletiyoruz. Kerkük halkının artık bekleyecek gücü kalmadı." ifadelerini kullandı. 

Talabani: Irak meclisince alınacak karar tanınmayacak 

Talabani, Irak meclisince alınan kentteki kurum ve kuruluşlara yalnızca Irak bayrağı asılması kararının da tanınmayacağını bildirdi. 

İl meclisinin tek taraflı kararına göre, anayasanın 140. maddesi uyarınca tartışmalı bölgeler arasında yer alan Kerkük'ün kaderinin tayin edilmesi için düzenlenecek referandumda kent sakinlerine Irak merkezi hükümetine mi, yoksa IKBY'ye mi bağlanmak istedikleri sorusu yönetilecek.

Kerkük İl Meclisi'nde Kürtlerin 26, Türkmenlerin 9, Arapların ise 6 üyesi bulunuyor.

İl meclisinde geçen hafta yine Türkmen ve Arapların boykot ettiği oturumda kentteki kamu binalarına Irak bayrağının yanında IKBY bayrağının asılması kararı kabul edilmişti.

Buna karşılık Irak meclisi ise cumartesi günü Kerkük'teki kamu kurum ve kuruluşlarına yalnızca "Irak bayrağı" asılması yönündeki kararı onaylamıştı.

AA

Anahtar Kelimeler:
KerkükIKBYTürkmen Ve AraplarIrak Kürt Bölgesel YönetimiReferandum
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Çin yeni özel ekonomik bölge kuracak
Çin yeni özel ekonomik bölge kuracak
Trump, ilk kesintiyi yaptı
Trump, ilk kesintiyi yaptı
Suriyeli Türkmenlerden BM'ye hak talebi
Suriyeli Türkmenlerden BM'ye hak talebi
Esed rejiminin hastaneleri de 'işkence yuvası'
Esed rejiminin hastaneleri de 'işkence yuvası'
Rusya'da metroda patlama: En az 10 ölü
Rusya'da metroda patlama: En az 10 ölü
Rusya'da metroda patlama
Rusya'da metroda patlama

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Ercan GÜNEŞ