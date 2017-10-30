Kerkük'ten Erbil'e kaçan aileler yardım bekliyor

Irak ordusuna bağlı güçler ile Peşmerge arasında yaşanan askeri gerginlik ve çatışmalar nedeniyle başta Kerkük olmak üzere ülkedeki tartışmalı bölgelerden Erbil'e kaçan aileler kendilerine uzanacak yardım elini bekliyor.

Irak ordusu, federal polis ve Haşdi Şabi'den oluşan güçlerin, Salahaddin vilayetine bağlı Tuzhurmatu ilçesi ile Kerkük vilayetinin tamamı ve diğer tartışmalı bölgelerde kontrolü sağlamasının ardından, olası çatışma ve intikam saldırıları endişesiyle Erbil'e kaçan çok sayıdaki Kürt aile, burada inşaat halindeki binalarda yaşam mücadelesi veriyor.

Yaklaşık 3 yıldır devam eden ekonomik kriz nedeniyle pek çok emlak projesinin yarım kaldığı Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nde (IKBY), inşaat halinde iken kaderine terkedilmiş yapılara sıklıkla rastlanabiliyor.

Yarım kalan söz konusu projeler arasında bir zamanlar büyük ses getiren ve ortakları arasında sanatçı İbrahim Tatlıses'in de bulunduğu Kürtçe "cennet ovası" anlamına gelen "Deşti Beheşt" de yer alıyor. Bir dönem terör örgütü DEAŞ'ın saldırılarından kaçanların barınağı olan bu proje, şimdi de Tuzhurmatu ve Kerkük'ten kaçan yaklaşık 100 iç göçmen ailenin geçici evi olmuş durumda.

"IKBY en kısa zamanda uygun bir yer tahsis etmeli"

Öte yandan AA muhabirine konuşan Kürt aileler, Bağdat hükümeti ve IKBY'den yardım beklediklerini ifade etti.

Haşdi Şabi güçlerinin olası saldırılarından korktukları için Kerkük'ten kaçtıklarını söyleyen Feride Hasan, geldikleri bu yerde yaşam mücadelesi verdiklerini belirterek, "Irak merkezi hükümeti ve IKBY'deki yetkililer, Kerkük'ten kaçan ailelerin durumunu yakından takip etmeli." dedi.

Hasan, "Çatışma ve gerginlik istemiyoruz. En kısa zamanda Kerkük'teki evimize dönmeyi arzu ediyoruz. Haşdi Şabi'nin bölgelerimizden çıkmasını talep ediyoruz çünkü onların bulunduğu bölgelere dönmeyeceğiz." diye konuştu.

Tuzhurmatu'dan kaçtıklarını söyleyen Karvan Reşid isimli bir başka iç göçmen ise mevcut şartlar altında geri dönmeyi düşünmediklerini belirterek IKBY'den kendilerine uygun bir yer tahsis edilmesini istedi.

Reşid, "Burada çok zor şartlar altında yaşıyoruz. Şu an için en önemli ihtiyaçlarımız elektrik, su ve çocuk maması. IKBY'nin bu ailelere en kısa zamanda uygun bir yer tahsis etmesi lazım." dedi.

Mevcut şartlarda geri dönmeyi planlamadıklarını dolayısıyla hayatlarına Erbil'de devam edeceklerini anlatan Reşid, "Ancak yaklaşan kış mevsimiyle birlikte çaresiz bir şekilde yardım bekliyoruz." diye konuştu.

IKBY'nin verilerine göre 16 Ekim'den bu yana Irak ordusu ve Peşmerge güçleri arasındaki çatışmalar nedeniyle yaklaşık 168 bin kişi evlerini terk etti. Söz konusu kişilerin çoğunun Kürdistan Demokrat Partisi'ne (KDP) destek verenler ya da sempatizanları olduğu belirtiliyor.