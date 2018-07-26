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Kerkük'te Türkmenler valilik makamına talip oldu

Irak Türkmen Cephesi Başkanı Salihi, ''Hükümet kurma sürecinde Kerkük üzerinden siyasi pazarlık yapılmasına izin vermeyeceğiz.''  dedi.

Kerkük'te Türkmenler valilik makamına talip oldu

Irak Türkmen Cephesi Başkanı Salihi, ''Hükümet kurma sürecinde Kerkük üzerinden siyasi pazarlık yapılmasına izin vermeyeceğiz.''  dedi.

26 Temmuz 2018 Perşembe 16:50
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Kerkük'te Türkmenler valilik makamına talip oldu

Irak'ın Kerkük kentindeki Türkmen siyasetçiler, Bağdat'taki hükümet kurma sürecinde kentin siyasi pazarlık malzemesi yapılmasına izin vermeyeceklerini ifade etti.

Irak Türkmen Cephesi (ITC) Başkanı Erşet Salihi, düzenlediği basın toplantısında, ''Hükümet kurma sürecinde Kerkük üzerinden siyasi pazarlık yapılmasına izin vermeyeceğiz.'' dedi.

Salihi, ''Kerküklülerin iradesini hiçe sayarak hükümet kurmak isteyenler daha önceki siyasi parti ve iktidarlar gibi başarısız olacaklar.'' diye konuştu.  

Kerkük'ün güvenliğinin Irak'a bağlı güvenlik güçleri tarafından sağlanmasından Türkmenlerin memnun olduğuna dikkat çeken Salihi, ''Güvenlik dosyasında Türkmenlere danışmadan yapılacak herhangi bir değişiklik ya da gelişme başarısız olacaktır. Bunu daha önceki yıllarda da gördük.'' ifadelerini kullandı.

Türkmenler Kerkük valiliğine talip

ITC Başkan Yardımcısı Hasan Turan da Kerkük valiliği görevini Türkmenlerin üstlenmesi konusunda Bağdat'a resmi talepte bulunduklarını söyledi. 

Kerkük valiliği görevinin tek bir etnik gruba ait olmadığının altını çizen Turan, ''Valilik görevi talebimiz Kürt siyasi partilerinin dışında herkes tarafından olumlu karşılandı.'' diye konuştu.

AA

Anahtar Kelimeler:
IrakKerkük
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