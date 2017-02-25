Kerkük'te petrol kuyusuna saldırı

Irak'ın Kerkük kentindeki Bay Hasan petrol kuyularından birine saldırı düzenlendiği, çıkan yangının kontrol altına alındığı bildirildi.

Kerkük İl Meclisi Enerji Komisyonu üyesi Necat Hüseyin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ''Onlarca petrol kuyusunun bulunduğu kentin kuzeybatısındaki Bay Hasan bölgesinde 128 numaralı kuyuya terör saldırısı düzenlendi." dedi.

Saldırının kim tarafından gerçekleştirildiğine dair henüz net bir bilgi olmadığını belirten Hüseyin, boru hattında meydana gelen hasar sebebiyle çıkan yangının da kısa sürede söndürüldüğünü ve petrol akışının etkilenmediğini söyledi.

Kerkük'ün kuzeybatısındaki Dibis'e bağlı Bay Hasan petrol kuyuları, Haziran 2014'teki DEAŞ saldırılarının ardından Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'ne (IKBY) bağlı Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından denetleniyor.