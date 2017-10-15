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Kerkük'te 'kısmen tedirginlik'

Irak'ın Kerkük kentinde Peşmerge ve Haşdi Şabi arasındaki gerginlik devam ederken, kent merkezinde ise kısmen tedirginliğin hakim olduğu görülüyor.

Kerkük'te 'kısmen tedirginlik'

Irak'ın Kerkük kentinde Peşmerge ve Haşdi Şabi arasındaki gerginlik devam ederken, kent merkezinde ise kısmen tedirginliğin hakim olduğu görülüyor.

15 Ekim 2017 Pazar 14:05
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Kerkük'te 'kısmen tedirginlik'

Irak'ın Kerkük kentinde Peşmerge ve Haşdi Şabi arasındaki gerginlik devam ederken, kent merkezinde ise kısmen tedirginliğin hakim olduğu görülüyor. 

Irak güvenlik güçlerinin, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'ne (IKBY) bağlı Peşmerge'ye Kerkük kent merkezindeki "havalimanı, askeri üsler ve petrol kuyularını" teslim etmesi için yerel saatle 01.00'e kadar tanıdığı mühlet saatler önce sona erdi.

Kerkük halkı, Peşmerge ve Haşdi Şabi güçleri arasında dün gece çıkması muhtemel çatışma sebebiyle gergin bir gece geçirdi. Haşdi Şabi çatısı altındaki Bedir Tugayları Komutanı Hadi Amiri konuya dair yaptığı açıklamada, "Peşmerge'ye saldırı emri almadıkları ve bu yöndeki tüm haberlerin asılsız olduğunu" söyledi.

Söz konusu açıklamanın ardından bölgede durum kısmen de olsa sakin seyrediyor. Haftanın ilk iş günü olması itibarıyla da kentteki tüm devlet daireleri ve kurumlarında normal işleyiş devam ediyor.

Dükkanlar ve daha önce güvenlik gerekçesiyle kapanan yollar trafiğe açılmış durumda.

Haşdi Şabi'nin "askeri sevkiyatı" devam ediyor

AA muhabirine konuşan Kerkük'ün batısındaki Mekteb Halid Cephesi'nin Peşmerge komutanlarından Albay Behçet Ömer Selim, dün gece herhangi bir çatışmanın meydana gelmediğini ancak Haşdi Şabi'nin 10 metrelik mesafede konuşlandıkları bölgeye çok sayıda askeri sevkiyat yaptığını belirtti.

Selim, "Dün geç saatlere kadar askeri sevkiyat yoktu ancak bu sabah yaklaşık 200 hummer ile karşımıza geçtiler. Israrla Kerkük'e girmek istediklerini belirttiler." dedi.

Haşdi Şabi, Tuzhurmatu'daki konuşlanmasını artırdı

Salahaddin vilayetinin Tuzhurmatu ilçesindeki Kürdistan Demokrat Partisi (KDP) Temsilcisi Kawe Perwez de Haşdi Şabi'nin Türkmen ve Kürtlerin birlikte yaşadığı Askeri Mahallesi'ndeki iki noktaya konuşlandığını kaydetti.

Türkmenlerin çoğunlukta yaşadığı Tuzhurmatu ilçesi Kerkük kent merkezine yaklaşık 80 kilometre mesafede yer alıyor. 

Barzani ve Masum toplantıda

Öte yandan IKBY Başkanı Mesut Barzani ve Irak Cumhurbaşkanı Fuad Masum'un KDP ve Kürdistan Yurtseverler Birliği (KYB) politbüro üyeleriyle Süleymaniye'nin Dokan ilçesindeki bir otelde bir araya geldiği belirtildi.

Basına kapalı devam eden toplantıya ilişkin Barzani'nin Başdanışmanı Hemin Hawrami, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "KDP ve KYB toplantısında Haşdi Şabi'nin son askeri hareketliliği ve referandum meselesinin" ele alıncağını ifade etti.

AA

Anahtar Kelimeler:
KerkükIrakPeşmergeHaşdi ŞabiIKBY
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