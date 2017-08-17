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Kerkük'te 'IKBY bayrağı' kararına iptal

Irak İdare Mahkemesi, Kerkük kentindeki kamu binalarına IKBY bayrağının asılmasının anayasaya aykırı olduğuna hükmetti.

Kerkük'te 'IKBY bayrağı' kararına iptal

Irak İdare Mahkemesi, Kerkük kentindeki kamu binalarına IKBY bayrağının asılmasının anayasaya aykırı olduğuna hükmetti.

17 Ağustos 2017 Perşembe 14:44
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Kerkük'te 'IKBY bayrağı' kararına iptal

Irak İdare Mahkemesi, Kerkük kentindeki hükümet binalarına Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) bayrağının asılmasının anayasaya aykırı olduğunu belirterek il meclisinin kararını iptal etti.

Mahkeme tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Kerkük İl Meclisi Başkanı Rebivar Talabani tarafından 30 Mart 2017'de imzalanan, kentteki hükümet binaları üzerinde Irak bayrağının yanında IKBY bayrağının göndere çekilmesi kararı anayasaya aykırıdır." denildi.

Kerkük İl Meclisi'nde mart ayında Türkmen ve Arap üyelerin boykot ettiği oturumda kentteki kamu binalarına Irak bayrağının yanında IKBY bayrağının asılması kararı kabul edilmişti.

Kararın anayasaya aykırı olduğunu belirten Türkmenler ve Araplar, Kerkük İl Meclisi Başkanı Talabani hakkında dava açarak konuyu mahkemeye taşımıştı.

Kerkük İl Meclisi'nde Kürtlerin 26, Türkmenlerin 9, Arapların ise 6 üyesi bulunuyor. 

AA

Anahtar Kelimeler:
Irak İdare MahkemesiKerkükIKBY Bayrağı
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