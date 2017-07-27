Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 30°
açık
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel Resmi İlanlar
BİST
108550
ALTIN
143.376
DOLAR
3.5330
STERLİN
4.6416
EURO
4.1438
'Sicil affı' başvurusunda son gün
'Sicil affı' başvurusunda son gün
Yoldan kitap topladılar
Yoldan kitap topladılar
Sürücülere 'plaka' uyarısı
Sürücülere 'plaka' uyarısı
Sıcaklarla gelen hastalıklara dikkat
Sıcaklarla gelen hastalıklara dikkat
'Sosyal medyada fazla yer almak çocukları olumsuz etkiliyor'
'Sosyal medyada fazla yer almak...

Kerkük'te DEAŞ saldırısı: 4 ölü

Irak'ın Kerkük kentindeki Dakuk ilçesine bağlı bir köye sızan DEAŞ militanları, 4 kişiyi öldürdü 5'ini kaçırdı.

Kerkük'te DEAŞ saldırısı: 4 ölü

Irak'ın Kerkük kentindeki Dakuk ilçesine bağlı bir köye sızan DEAŞ militanları, 4 kişiyi öldürdü 5'ini kaçırdı.

27 Temmuz 2017 Perşembe 12:08
0 Okunma
Kerkük'te DEAŞ saldırısı: 4 ölü

Irak'ın Kerkük kentinde bir köye sızan terör örgütü DEAŞ militanlarının 4 kişiyi öldürdüğü, 5'ini kaçırdığı bildirildi.

Kerkük'e bağlı Dakuk İlçesi Polis Müdürü Ömer Cafer, yaptığı açıklamada, "DEAŞ militanları Luheyib köyüne sızarak 4 kişiyi öldürdü, 5 kişiyi de kaçırdı." dedi.

Terör örgütü DEAŞ'ın Kerkük ve Dakuk ilçesi üzerindeki güvenlik tehdidinin her geçen gün arttığını belirten Cafer, "Bu tür sızmaların artması ve daha büyük saldırıların yaşanmasından endişe duyuyoruz. Bölgedeki güvenlik güçlerinin (Peşmergelerin) bu tür sızmaları önlemesini istiyoruz." diye konuştu.

Kerkük'ün güneyinde yer alan Dakuk ilçesinin bazı köyleri, Haziran 2014'ten bu yana terör örgütü DEAŞ'ın kontrolünde bulunuyor. 

AA

Anahtar Kelimeler:
IrakKerkükDeaş
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Telafer'i DEAŞ'tan kurtarma operasyonu hazırlıkları sürüyor
Telafer'i DEAŞ'tan kurtarma operasyonu hazırlıkları sürüyor
FARC partisini kuruyor
FARC partisini kuruyor
Mescid-i Aksa'ya yönelik ihlallere kınama
Mescid-i Aksa'ya yönelik ihlallere kınama
Cumhurbaşkanı Erdoğan Kuveyt'ten ayrıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan Kuveyt'ten ayrıldı
Suudi Arabistan'da Al Jazeera ve diğer Katar siteleri erişime açıldı
Suudi Arabistan'da Al Jazeera ve diğer Katar siteleri erişime açıldı
Kabil'de bombalı saldırı: 24 ölü, 42 yaralı
Kabil'de bombalı saldırı: 24 ölü, 42 yaralı
Abbas: Mescid-i Aksa'da dedektörlerin kurulmasına izin vermeyeceğiz
Abbas: Mescid-i Aksa'da dedektörlerin kurulmasına izin vermeyeceğiz
Irak Meclis Başkanı Cuburi: Filistin halkı ve hükümetinin yanındayız
Irak Meclis Başkanı Cuburi: Filistin halkı ve hükümetinin yanındayız
TİKA'dan Nijerli kadınlara destek
TİKA'dan Nijerli kadınlara destek

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: Ercan GÜNEŞ