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Kerkük'te DEAŞ saldırısı: 2 ölü

Terör örgütü DEAŞ, Irak'ın Kerkük kentinin güneyindeki iki köyden kaçırdığı biri güvenlik mensubu iki kişiyi infaz etti

Kerkük'te DEAŞ saldırısı: 2 ölü

Terör örgütü DEAŞ, Irak'ın Kerkük kentinin güneyindeki iki köyden kaçırdığı biri güvenlik mensubu iki kişiyi infaz etti

13 Kasım 2018 Salı 09:16
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Kerkük'te DEAŞ saldırısı: 2 ölü

KERKÜK

Terör örgütü DEAŞ, Irak'ın Kerkük kentinin güneyindeki iki köyden kaçırdığı biri güvenlik mensubu iki kişiyi infaz etti.

Kerkük Polis Müdürlüğü Basın Sorumlusu Afrasyav Kamil, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ''Terör örgütü DEAŞ militanları, Selmani köyünden kaçırdıkları bir sivili infaz etti.'' ifadesini kullandı.

Afrasyav, Kerkük'ün güneyinde teröristlerce kaçırıldıktan sonra infaz edilen vatandaşın güvenlik güçlerine istihbarat sağladığını belirtti.

Diğer olayda ise bir güvenlik mensubunun infaz edildiğini belirten Afrasyav, ''Riyad kasabasının Sabah köyüne giren DEAŞ'a ait başka bir grup, kaçırdıkları Haşdi Aşairi gücüne mensup bir kişiyi öldürdü. Köye polis üniformasıyla giren militanlar, güvenlik gücü mensubunu kaçırdıkları Hamrin bölgesinde kurşuna dizerek infaz ettiler.'' dedi. 

Geçen Aralık ayında, terör örgütü DEAŞ'ın Irak'taki askeri varlığına son verildiği resmen ilan edilse de özellikle Kerkük, Diyala, Salahaddin ile Musul vilayetlerinin kırsalı ve çöl bölgelerinde teröristler zaman zaman saldırılar düzenliyor. 
 

AA

Anahtar Kelimeler:
KerkükIrakDeaşTerör
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