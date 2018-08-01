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Kerkük'te bombalı saldırı

Kerkük kent merkezinde yol kenarına yerleştirilen bombanın infilak ettirilmesi sonucu çevredeki ev, iş yeri ve araçlarda hasar meydana geldi.

Kerkük'te bombalı saldırı

Kerkük kent merkezinde yol kenarına yerleştirilen bombanın infilak ettirilmesi sonucu çevredeki ev, iş yeri ve araçlarda hasar meydana geldi.

01 Ağustos 2018 Çarşamba 09:00
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Kerkük'te bombalı saldırı

Irak'ın Kerkük kent merkezinde düzenlenen bombalı saldırıda çevredeki ev, iş yeri ve seyir halindeki araçlarda hasar meydana geldiği belirtildi.

Kerkük Polis Müdürlüğü Basın Sorumlusu Afrasyav Kamil, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kerkük'ün Vasıti semtinde kimliği henüz belirlenemeyen kişi ya da kişilerce yol kenarına yerleştirilen bombanın uzaktan kumandayla infilak ettirildiğini söyledi.

Saldırıda can kaybı ya da yaralanmanın olmadığını duyuran Kamil, patlamanın çevredeki ev, iş yeri ve seyir halindeki araçlarda hasara yol açtığını ifade etti.

Kamil, polisin olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlattığını kaydetti.

Irak Başbakanı Haydar el-İbadi, Aralık 2017'de terör örgütü DEAŞ'ın 3 yıl süren askeri varlığının sona erdiğini duyurmuştu ancak örgüte bağlı uyuyan hücreler Irak'taki bazı noktalarda zaman zaman terör eylemleri düzenlemeye devam ediyor.

AA

Anahtar Kelimeler:
IrakKerkük
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