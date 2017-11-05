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Kerkük'te art arda iki intihar saldırısı

Irak'ın Kerkük kentinde bulunan Haşdi Şabi'nin ofisine art arda iki intihar saldırısı düzenlendiği belirtildi.

Kerkük'te art arda iki intihar saldırısı

Irak'ın Kerkük kentinde bulunan Haşdi Şabi'nin ofisine art arda iki intihar saldırısı düzenlendiği belirtildi.

05 Kasım 2017 Pazar 18:06
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Kerkük'te art arda iki intihar saldırısı

Irak'ın Kerkük kentinde bulunan Haşdi Şabi'nin ofisine art arda iki intihar saldırısı düzenlendiği belirtildi.

Olay bölgesindeki emniyet yetkililerinden alınan bilgiye göre, Kerkük kent merkezindeki Atlas Mahallesi'nde yer alan Haşdi Şabi ofisine bomba yüklü motosikletlerle art arda iki intihar saldırı gerçekleştirildi.

Haşdi Şabi çatısı altında yer alan Saray es-Salam ofisine yapılan saldırıda ölü ve yaralılara ilişkin ise henüz herhangi bir açıklama yapılmadı.

Irak'taki Şii lider Mukteda es-Sadr'a bağlı olan Saray es-Salam, Haşdi Şabi içerisinde aktif varlık gösteriyor.

Irak ordusu, federal polis ve Haşdi Şabi güçleri, 16 Ekim'de Peşmerge'nin çekilmesiyle çatışmasız şekilde Kerkük'te kontrolü sağlamıştı.

AA

Anahtar Kelimeler:
Haşdi şabi OfisiKerkük Saldırı
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