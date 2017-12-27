Kerkük'te 2 istihbarat subayı öldürüldü

Irak'ın Kerkük kentinde düzenlenen silahlı saldırıda 2 istihbarat subayının hayatını kaybettiği belirtildi.

Kerkük Polis Müdürü Hattap Ömer, yaptığı açıklamada, "Kent merkezindeki Şorav semtinde Kerkük İstihbarat Müdürlüğü'ne bağlı 2 subay, bir araçtan açılan ateş sonucu öldürüldü." dedi.

Saldırganların kullandıkları araçla olay yerinden hızla uzaklaştıklarını ve kimliklerinin henüz tespit edilemediğini söyleyen Ömer, "Polis güçleri bölgede geniş kapsamlı inceleme başlattı ve faillerin izlerini sürüyor." diye konuştu.

Irak ordusu, federal polis ve Haşdi Şabi güçleri, 16 Ekim'de Peşmerge'nin çekilmesiyle çatışmasız şekilde Kerkük'te kontrolü sağlamıştı.