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Kerkük'te 2 istihbarat subayı öldürüldü

Irak'ın Kerkük kentinde düzenlenen silahlı saldırıda 2 istihbarat subayının hayatını kaybettiği belirtildi.

Kerkük'te 2 istihbarat subayı öldürüldü

Irak'ın Kerkük kentinde düzenlenen silahlı saldırıda 2 istihbarat subayının hayatını kaybettiği belirtildi.

27 Aralık 2017 Çarşamba 15:49
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Kerkük'te 2 istihbarat subayı öldürüldü
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Irak'ın Kerkük kentinde düzenlenen silahlı saldırıda 2 istihbarat subayının hayatını kaybettiği belirtildi.

Kerkük Polis Müdürü Hattap Ömer, yaptığı açıklamada, "Kent merkezindeki Şorav semtinde Kerkük İstihbarat Müdürlüğü'ne bağlı 2 subay, bir araçtan açılan ateş sonucu öldürüldü." dedi.

Saldırganların kullandıkları araçla olay yerinden hızla uzaklaştıklarını ve kimliklerinin henüz tespit edilemediğini söyleyen Ömer, "Polis güçleri bölgede geniş kapsamlı inceleme başlattı ve faillerin izlerini sürüyor." diye konuştu.

Irak ordusu, federal polis ve Haşdi Şabi güçleri, 16 Ekim'de Peşmerge'nin çekilmesiyle çatışmasız şekilde Kerkük'te kontrolü sağlamıştı.

AA

Anahtar Kelimeler:
IrakKerkükKerkük Polis Müdürü Hattap Ömer
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