Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 17°
parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel Resmi İlanlar
BIST
94655
ALTIN
144.107
DOLAR
3.5508
STERLIN
4.5917
EURO
3.8707
Hakkari'de yılın son kayak keyfi
Hakkari'de yılın son kayak keyfi
'Beyaz altın' toprakla buluşuyor
'Beyaz altın' toprakla buluşuyor
'Kemanın kutusunu kapattım'
'Kemanın kutusunu kapattım'
Amanoslarda çatışma
Amanoslarda çatışma
Fenerbahçe 90+2’de…
Fenerbahçe 90+2’de…

Kerkük'e bağlı Havice'den kaçışlar devam ediyor

Terör örgütü DEAŞ, Irak'ın Kerkük kentine bağlı Havice ilçesi ve ona bağlı 300'den fazla köyü yaklaşık 3 yıldır elinde tutmaya devam ediyor.

Kerkük'e bağlı Havice'den kaçışlar devam ediyor

Terör örgütü DEAŞ, Irak'ın Kerkük kentine bağlı Havice ilçesi ve ona bağlı 300'den fazla köyü yaklaşık 3 yıldır elinde tutmaya devam ediyor.

01 Mayıs 2017 Pazartesi 15:20
4 Okunma
Kerkük'e bağlı Havice'den kaçışlar devam ediyor

Terör örgütü DEAŞ'ın, 10 Haziran 2014 tarihinde Irak'ın 2'nci büyük kenti Musul'un yanı sıra eş zamanlı olarak Havice ilçesi ve ona bağlı Riyaz, Reşad, Abbasi ve Zap kasabalarını da ele geçirdi. 

Irak ordusu ve Peşmerge güçlerinin ortak koordinasyonu sonucu 17 Ekim tarihinde başlatılan Musul'u DEAŞ'tan kurtmarma operasyonundan sonra, Havice ilçesinin tamamen kuşatma altına alındı. İlçe yaklaşık 6 aydır Peşmerge, Irak ordusu ve Haşdi Şabi güçleri tarafından çevrilmiş durumda.

"Fırsatını bulan siviller kaçmaya çalışıyor"

Kerkük'ün batısındaki 5'inci Cephe Peşmerge Komutanı Albay Heme Regir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Elimizdeki bilgilere göre Havice ilçe sınırları içerisinde yaklaşık 900 DEAŞ militanı var. İlçe tamamen kuşatma altına alınmış ve militanların kaçma gibi bir durumu söz konusu değil." ifadelerini kullandı. 

"Fırsatını bulan siviller kaçmaya çalışıyor." diyen Regir, "Havice ve çevre bölgelerden fırsatını bulan siviller kaçmaya devam ediyor. Güvenli bölgelere gelen siviller, daha sonra kurulan kamplara sevk ediliyor." diye konuştu.

"Havice'ye yapılacak askeri müdahale ertelendi"

DEAŞ Havice, Riyaz, Reşad, Abbasi ve Zap kasabalarının yanı sıra bölgedeki 300'e yakın köyü elinde tuttuğunu belirten Peşmerge Komutanı Regir, Kuşatma altında ve kaçacak bir yerleri olmayan DEAŞ militanlarının iç göçmen kılığında Kerkük'teki güvenli bölgelere sızmaya çalıştıklarını söyledi.

Musul'u DEAŞ'tan kurtarma operasyonun araya girmesinden dolayı Havice'ye yapılması gereken askeri müdahalenin ertelendiğini kaydeden Regir, Peşmerge güçlerinin tüm hazırlıklarını tamamladığını ancak operasyon tarihinin belli olmadığını aktardı. 

AA

Anahtar Kelimeler:
Terör örgütü DEAŞDeaşHaviceKerkük
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
"Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinde adalet yok"
"Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinde adalet yok"
'Hindistan'ın FETÖ'yü ülkeden tamamen çıkaracağına inanıyorum'
'Hindistan'ın FETÖ'yü ülkeden tamamen çıkaracağına inanıyorum'
Londra'daki terör operasyonunda 3 kişi daha gözaltına alındı
Londra'daki terör operasyonunda 3 kişi daha gözaltına alındı
Nuceyfi'den Musul'daki insani kriz açıklaması
Nuceyfi'den Musul'daki insani kriz açıklaması
Erdoğan, ortak basın toplantısında konuştu
Erdoğan, ortak basın toplantısında konuştu
1 Mayıs dünyada etkinliklerle kutlanıyor
1 Mayıs dünyada etkinliklerle kutlanıyor

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Ercan GÜNEŞ