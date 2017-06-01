Kerame Sınır Kapısı gün boyu açık olacak

RAMALLAH

İsrail'in, Batı Şeria ile Ürdün arasındaki El-Kerame Sınır Kapısı'nı yaz ayları boyunca 24 saat açma kararı aldığı bildirildi.

Filistin Sivil İşler İdaresi Başkanı Hüseyin eş-Şeyh, yaptığı yazılı açıklamada, İsrail yönetiminin 20 Haziran'dan itibaren Ürdün ile Batı Şeria arasındaki Kerame Sınır Kapısı'nı "gün boyu" açık tutma kararı aldığını belirtti.

Şeyh, sınır kapısının yaz ayları boyunca cuma ve cumartesi dışında haftanın 5 günü 24 saat açık kalacağını söyledi.

Söz konusu uygulamanın ekim ayının ilk günlerine kadar süreceğini aktaran Şeyh, 2018'den itibaren ise yıl boyunca açık tutma uygulamasının başlayacağını kaydetti.

İsrail tarafından kontrol edilen Kerame Sınır Kapısı, şu anda cuma ve cumartesi dışında haftanın 5 günü 14 saat açık tutuluyor.

Filistin'de, Gazze Şeridi'nden ancak Refah Sınır Kapısı'ndan ve Mısır'ın izni ile yurt dışına çıkılabilirken, Batı Şeria'dan ise Ürdün'e açılan ancak İsrail güçlerinin kontrolünde bulunan Kerame Sınır Kapısı üzerinden çıkışlar yapılabiliyor.