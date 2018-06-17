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Kenya'da salgın hastalıklar çoğalıyor

Doğu Afrika ülkesi Kenya'da son aylarda görülen yeni salgın hastalıklar nedeniyle alarm verilirken, Ocak ayından bu yana sadece koleradan 75 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Kenya'da salgın hastalıklar çoğalıyor

Doğu Afrika ülkesi Kenya'da son aylarda görülen yeni salgın hastalıklar nedeniyle alarm verilirken, Ocak ayından bu yana sadece koleradan 75 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

17 Haziran 2018 Pazar 09:15
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Kenya'da salgın hastalıklar çoğalıyor

NAİROBİ 

Ulusal basında yer alan haberde, Kenya Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ülkenin çeşitli eyaletlerinde sene başından beri etkili olan Kolera, Kızamık, Rif Vadisi Ateşi (RVF) ve Chikungunya Ateşi gibi salgın hastalıklara yönelik vakaların sayısında ciddi artış gözlemlendiği belirtildi.

Ülkede bulunan toplam 47 eyaletin 19'unda çeşitli salgın hastalıkların görüldüğü ifade edilirken, özellikle kolera nedeniyle sadece Ocak ayından bu yana hayatını kaybedenlerin sayısının 75'i bulduğu kaydedildi.

Sağlık yetkilileri son 6 ay içerisinde 4 bin 954 tane kolera vakasının rapor edildiğini aktarırken, salgın hastalıklarla mücadele için profesyonel sağlık ekipleri oluşturulduğunu bu ekilerin hastalıkların etkili olduğu eyaletlerde görevlendirildiğini vurguladı.

Öte yandan, Sağlık Bakanlığı son olarak Kenya'nın kuzey doğu bölgesindeki Wajir eyaletinde 5 kişinin sığır hayvanlarından bulaşan bir hastalık türü olan Rift Vadisi Ateşi (RVF) nedeniyle yaşamını yitirdiğini duyurdu.

RFV'nin görüldüğü Wajir eyaletinde izolasyon merkezi oluşturulurken, bölgede denetimsiz hayvan kesiminin ise yasaklandığı belirtildi.

AA

Anahtar Kelimeler:
KenyaKoleraHastalıkSalgın
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