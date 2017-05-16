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Kenya'da halk sandık başına gidecek

Doğu Afrika ülkesi Kenya'da halk 8 Ağustos'ta, devlet başkanının yanı sıra milletvekili, senatör, vali ve ilçe temsilcilerini belirlemek üzere sandık başına gidecek.

Kenya'da halk sandık başına gidecek

Doğu Afrika ülkesi Kenya'da halk 8 Ağustos'ta, devlet başkanının yanı sıra milletvekili, senatör, vali ve ilçe temsilcilerini belirlemek üzere sandık başına gidecek.

16 Mayıs 2017 Salı 12:04
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Kenya'da halk sandık başına gidecek

Yaklaşık 47 milyon nüfusa sahip ülkede seçimlerde 19 milyondan fazla Kenyalı oy kullanabilecek.

Kenya Bağımsız Seçim ve Sınırlar Komisyonuna (IEBC) göre, ülkede 8 Ağustos'ta düzenlenecek devlet başkanı seçiminde 8 aday yarışacak.

Genel seçimde ise bin 470 milletvekili, 258 senatör, 180 vali ve çok sayıda ilçe temsilcisi adayı olmak üzere 16 binden fazla kişi seçilmek üzere mücadele edecek. 35 kayıtlı siyasi partinin bulunduğu ülkede seçim kampanyaları da 28 Mayıs'ta başlayacak.

Devlet başkanı yarışında özellikle mevcut Devlet Başkanı Uhuru Kenyatta ile muhalefet partilerinin ortak adayı Raila Odinga arasında kıyasıya bir rekabet yaşanması bekleniyor.

Kenya'nın ilk Devlet Başkanı Mzee Jomo Kenyatta'nın oğlu 55 yaşındaki Kenyatta ikinci kez başkanlık koltuğuna oturmak için çaba gösterecek.

Ülkede 1997, 2007 ve 2013'te düzenlenen devlet başkanı seçimlerine de katılan ancak üçünü de kaybeden 72 yaşındaki Raila Odinga da bu seçimde tekrar şansını deneyecek.

Ülkedeki beş ana muhalefet partisini tek çatı altında toplayarak Ulusal Süper İttifakı Partisini (NASA) kuran Odinga, muhalefet partilerinin ortak adayı olarak yarışacak.

Kenya Yüksek Mahkemesinin kararıyla 117 hapishanedeki 8 binden fazla Kenyalı mahkum da ülke tarihinde ilk defa seçimlerde oy kullanacak. 

AA

Anahtar Kelimeler:
SeçimKenyaKenyada Seçim
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