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Kenya'da 25 kişide daha kolera tespit edildi

Şu ana kadar 148 vakanın rapor edildiği Kenya'daki bir sığınmacı kampında 25 kişide daha kolera virüsüne rastlandı.

Kenya'da 25 kişide daha kolera tespit edildi

Şu ana kadar 148 vakanın rapor edildiği Kenya'daki bir sığınmacı kampında 25 kişide daha kolera virüsüne rastlandı.

30 Mayıs 2017 Salı 11:59
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Kenya'da 25 kişide daha kolera tespit edildi

NAİROBİ

Kenya'da, kuzeydeki bir sığınmacı kampında 25 kolera vakası tespit edildi.

Turkana eyaleti Sağlık Müdürü Jane Ajele, gazetecilere yaptığı açıklamada, ülkenin kuzeyinde Turkana eyaletindeki Kakuma Sığınmacı Kampı'nda kalan 25 kişinin hastalanarak tedavi altına alındıklarını belirtti.

Karantinada tutulan 25 kişinin kolera virüsü taşıdığının belirlendiğini söyleyen Ajele, bu hastaların çoğunluğunun bir süre önce Güney Sudan'dan kaçarak Kenya'ya gelen Dinka topluluğuna mensup olduklarını aktardı.

Ajele, "Koleraya karşı sağlık ekipleri oluşturuldu. Bunlardan bir kısmı sığınmacılar daha ülkeye girmeden sınırda kontrol yapıyor. Bir kısmı ise kamp içinde taramalar yaparak sığınmacılara virüsten korunma konularında bilgi veriyor." dedi.

Kenya Sağlık Bakanlığı da başta başkent Nairobi'de olmak üzere ülkenin Garissa, Tana River, Vihiga, Mombasa ve Kaimbu eyaletlerinde kolera vakalarının görüldüğünü, ülke genelinde şu ana kadar 148 vakanın rapor edildiğini duyurdu.

Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonuna (UNICEF) göre, Kakuma Sığınmacı Kampı'nda kalan 169 bin 203 kişinin 90 binini Güney Sudanlılar oluşturuyor.

Nairobi'de 19 Mayıs'ta, kolera virüsü taşıdığı tespit edilen 3 kişinin yaşamını yitirmesinin ardından eyalet genelinde salgın alarmı verilmişti.

AA

Anahtar Kelimeler:
KenyaKolera
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