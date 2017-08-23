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Kendisi ile ilgilenen Amerika hiç bir zaman büyük olmayacaktır

Almanya Başbakanı Angela Merkel, ABD'nin sadece iç politikaya yönelmesi, dış politikada aktif olmaması durumunda, asla büyük bir ülke olamayacağını belirtti.

Kendisi ile ilgilenen Amerika hiç bir zaman büyük olmayacaktır

Almanya Başbakanı Angela Merkel, ABD'nin sadece iç politikaya yönelmesi, dış politikada aktif olmaması durumunda, asla büyük bir ülke olamayacağını belirtti.

23 Ağustos 2017 Çarşamba 17:05
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Kendisi ile ilgilenen Amerika hiç bir zaman büyük olmayacaktır

Almanya Başbakanı Angela Merkel, Alman "Handelsblatt" gazetesinin düzenlediği sohbet toplantısında uluslararası gündemi değerlendirirken, ABD’nin giderek içe kapanması, uluslararası sorunların çözümüne ilgisini kaybetmesi konusunda endişelerini dile getirdi.

Amerikan halkının bir kısmının artık devletten, dış politikadan daha fazla kendileriyle ilgilenilmesini istediğini aktatran Merkel, bu nedenle vatandaşların "önce Amerika" sloganıyla seçimlere katılan Donald Trump'a oy verdiğini ifade etti.

Amerikalıların bir kısmının işsizlik ve sağlık hizmetlerinin yetersizliği gibi sorunlardan şikayetçi olduklarını, globalleşmenin kendilerine bir faydası olduğuna inanmadıkları için böyle tercih yaptıklarını belirten Merkel, "Benim globalleşme anlayışım çok farklı. Amerikan yönetiminin anlayışı seçim döneminde de genel olarak da biz büyümek durumundaysak diğerleri küçülmeli gibi bir düşünce. Bence bu, bizim globalleşme için sahip olmamız gereken bir anlayış değil. Anlayışımız, globalleşmede hepimizin kazanabileceği şeklinde olmalı." diye konuştu.

Merkel, ABD’nin içe kapanmaması, uluslararası sorunların çözümüne katkı vermesini istedi.

Merkel, şu görüşlere yer verdi:

"Amerika eğer kendi sınırları ötesinde de var olmazsa, gerçek anlamda büyük olamaz. Sadece kendisi ile ilgilenen ve dünyada hiç bir şeyle ilgilenmeyen bir Amerika,hiç bir zaman büyük ve olağanüstü bir Amerika olmayacaktır. Bu nedenle ben globalleşmenin hepimizin faydalanabileceği bir imkan olduğunu savunmaya devam edeceğim. Ancak her halükarda ABD'de de değişikliklerin olması gerekir."

Kuzey Kore ile tırmanan gerginliğin bir savaşa dönüşüp dönüşmeyeceği şeklindeki bir soruya karşılık da Merkel, bu konuda askeri bir çözüm olamayacağını, yeniden görüşmelere dönülmesi gerektiğini ifade etti.

AA

Anahtar Kelimeler:
Angela MerkelAlmanya Başbakanı
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