Kefalet ücretini karşılamak için para topladılar

ANKARA

ChannelnewsAsia'nın haberine göre, destekçileri, Necip'in kefalet ücretinin kalan yarısı için topladıkları 300 bin ringiti (yaklaşık 340 bin TL) bugün teslim etmeyi planlıyor.

Geçen hafta gözaltına alınan eski Başbakan Necip'in, bir milyon ringit (yaklaşık 1,15 milyon lira) kefaletle serbest bırakılması kararı alınmıştı.

Kefalet ücretinin yarısı, Necip'in 2 çocuğu tarafından ödenmişti. Kalan kısmının da bugün ödenmesi öngörülüyor.

Suçlu bulunması halinde 20 yıla kadar hapis cezası alabileceği ifade edilen Necip'in 4 çocuğunun banka hesapları da dondurulmuştu.

1MDB yolsuzluk suçlamaları

"1MDB" soruşturmasında yer alan belgelere göre, 1MDB şirketine bağlı ajanslar, bankalar ve kuruluşlar aracılığıyla Necip'in kişisel banka hesaplarına 681 milyon dolar transfer edildiği öne sürülmüştü.

Malezyalılar Necip'in yargılanması için günlerce gösteriler düzenlemişti.

Malezya Başsavcılığı, Necip'in beş şahsi hesabındaki 681 milyon doların Suudi Kraliyet ailesinin kişisel bağışı olduğunu açıklamış, Suudi hükümetinin bunu doğrulamasıyla Necip, yolsuzluk iddialarından aklanmıştı.

Necip'in mayıs ayında yapılan genel seçimleri kaybetmesiyle hakkındaki soruşturma, yeni Başbakan Mahathir Muhammed'in talimatıyla tekrar başlatılmıştı.