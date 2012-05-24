Kazakistan'la stratejik ortağız

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ile Kazakistan Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev, Cumhurbaşkanlığı Sarayı Akorda'da gerçekleştirilen baş başa ve heyetler arası görüşmelerin ardından ''Yüksek Düzeyli Stratejik İş Birliği Konseyi'' kurulmasına ilişkin ortak açıklama imzaladı.

Ekonomi Bakanı Zafer Çağlayan ve Kazakistan Sanayi ve Yeni Teknolojiler Bakanı Aset İssekeshev da iki ülke arasında ''Yeni Sinerji Ortak Ekonomik Programı'' imzaladılar.

Anlaşmaların imzalanmasının ardından Erdoğan ile Nazarbayev ortak basın toplantısı düzenledi.

Cumhurbaşkanı Nazarbayev'e ''Türk dünyasının ak sakallı cumhurbaşkanı aziz kardeşim Nursultan Nazarbayev'' diyen Erdoğan, şahsına ve Türk heyetine gösterdikleri ilgiden dolayı Nazarbayev ve diğer Kazak yetkililere teşekkür etti.

Kazakistan programı kapsamında Başbakan Karim Masimov ile bir araya geldiğini, Türk-Kazak iş formuna katıldığını ve 17 anlaşma imzalandığını ifade eden Erdoğan, görüşmelerin oldukça faydalı geçtiğini, yarın da Kazakistan Senato Başkanı ve Meclis Başkanı ile de görüşeceğini söyledi.

Artık sadece kardeş ve dost değil, aynı zamanda stratejik ortağız

Nazarbayev ile çok kapsamlı ve verimli görüşmeler yaptıklarını, gerek ikili gerekse heyetle arası görüşmelerin de çok verimli geçtiğini vurgulayan Erdoğan, şöyle konuştu:

''Sayın Cumhurbaşkanı'nın 2009 yılında gerçekleştirdiği Türkiye ziyareti sırasında ikili ilişkilerimizi 'stratejik ortaklık' seviyesine çıkarmıştık. Bugün yaptığımız görüşmelerde ilişkilerimizi daha ileri bir safhaya taşınması konusundaki müşterek irademizi teyit ettik. Bu bağlamda ilişkilerimizin en üst düzeyde ele alınmasının her iki ülke için de çok çok faydalı olacağı kanaati bizlerde pekişmiş oldu. Bu bakımdan yüksek düzeyli stratejik işbirliği konseyi kurulmasına ilişkin ortak açıklamayı az önce imzaladık.

Yüksek düzeyli stratejik işbirliği konseyinin ilk toplantısını Sayın Nazarbayev'in ekim ayında ülkemize yapacağı ziyareti sırasında düzenleyeceğiz.

İmzalamış bulunduğumuz bir diğer önemli belge olan yeni sinerji ortak ekonomik programının ülkelerimizin karşılıklı çıkarlarını öncelikle beklentileri çerçevesinde bir yol haritası oluşturacağına inanıyoruz. Bu iki anlaşma, ilişkilerimizin erişmiş olduğu yeni seviyeyi göstermektedir. Artık sadece kardeş ve dost değiliz, aynı zamanda gerçek manada stratejik ortağız. Bundan sonra iş birliğimizi bu anlayışla gelişmesi için ortak gayret göstereceğiz.''

Ortak basın toplantısının ardından Başbakan Erdoğan ve beraberindeki bakanlar, Nazarbayev'in Erdoğan onuruna verdiği akşam yemeğine katıldı.

Nazarbayev: Türkiye bölgesindeki konumunu güçlendirdi

Cumhurbaşkanı Nazarbayev de Türkiye'nin son zamanlarda elde ettiği ekonomik başarılarla dünyaya örnek teşkil ettiğini ve bölgesindeki konumunu güçlendirdiğini anlatarak, Başbakan Erdoğan'a hitaben, "Türkiye 200 milyar dolar seviyesindeki gayri safi milli hasılasını, sizin önderliğinizde 800 milyar dolar seviyesine yükseltmiştir. Bu sizin ve partinizin büyük bir başarısıdır" diye konuştu.

Türkiye'nin Kazakistan'ın bağımsızlığını tanıyan ilk ülke olduğunu ve bu yıl Türkiye-Kazakistan diplomatik ilişkilerinin 20'inci yılının kutlandığını hatırlatan Nazarbayev, "Geçen bu süre içinde Türkiye ile Kazakistan arasındaki ilişkiler her zaman büyük bir ivme ile artarak devam etmiştir" dedi.