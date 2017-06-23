Kazakistan'dan 'Suriye' açıklaması

ASTANA

Kazakistan, Suriye'ye asker gönderme konusunda görüşmelerde bulunulmadığını açıkladı.

Kazakistan Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Astana görüşmeleri için alan sağlanmasının Suriye krizinin çözülmesi için önemli katkı olduğu belirtilerek, “Kazakistan, hiç kimseyle askerlerin Suriye'ye gönderilmesi konusunda görüşmeler yapmıyor. Suriye'deki güvenliğin sağlanması ve dört çatışmasızlık bölgesinin etkinliği Astana sürecinin garantör ülkelerinin yetkisi altındadır." ifadeleri kullanıldı.

Rusya Devlet Duması Savunma Komitesi Başkanı Vladimir Şamanov, Rusya'nın Kazakistan ve Kırgızistan'la Suriye'ye asker gönderme konusunu müzakere ettiğini söylemişti.