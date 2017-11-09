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Kazakistan ASELSAN ihracat alanını genişletiyor

Kazakistan ASELSAN Engineering Genel Müdürü Kaboğlu, "Özbekistan’da Cumhurbaşkanı Nazarbayev’in de katıldığı bir fuara savunma ürünlerini götürdük ve Özbek askeri birlikleri silah sistemlerimizi denedi. Daha sonra onlardan sipariş aldık." dedi.

Kazakistan ASELSAN ihracat alanını genişletiyor

Kazakistan ASELSAN Engineering Genel Müdürü Kaboğlu, "Özbekistan’da Cumhurbaşkanı Nazarbayev’in de katıldığı bir fuara savunma ürünlerini götürdük ve Özbek askeri birlikleri silah sistemlerimizi denedi. Daha sonra onlardan sipariş aldık." dedi.

09 Kasım 2017 Perşembe 12:08
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Kazakistan ASELSAN ihracat alanını genişletiyor

ASTANA - Kazakistan ASELSAN Engineering (KAE) Genel Müdürü Tarık Ziya Kaboğlu, Türkiye'nin dışında ilk defa Türk Cumhuriyetlerinden Özbekistan’a ihracatyapacaklarını, ürünlerinin Özbekistan ordusu tarafından denenmesi sonrası ihracatın artacağını düşündüklerini söyledi.

KAE’nin faaliyetlerini değerlendiren Kaboğlu, 2011'de Kazakistan ile Türkiye’nin ortaklaşa kurduğu KAE’nin, 2013 Aralık ayında 44 milyon dolarlık yatırımla faaliyete başladığını belirtti.

Kaboğlu, Astana Serbest Ekonomik Bölgesinde 75 bin metrekare açık alan üzerinde 8 bin 500 metrekare kapalı alanda yer alan KAE fabrikasındaki yatırım miktarının 4 yılda 50 milyon dolara çıktığını söyledi.

Hem stratejik hem de bir ticari kuruluş olan KAE’nin 10 yıllık çalışma planı çerçevesinde Kazakistan’da teknolojik hedeflerini gerçekleştirdiklerini dile getiren Kaboğlu, şunları kaydetti:

Kazakistan ASELSAN Engineering (KAE) Genel Müdürü Tarık Ziya KaboğluKazakistan ASELSAN Engineering (KAE) Genel Müdürü Tarık Ziya Kaboğlu

"Belirlediğimiz yol haritası kapsamında elektro-optik ürünlerin üretimi yanı sıra askeri platformların modernizasyonu da planlanmıştır. Bunlar T72 tankları, M17 helikopter modernizasyonu, İGLA alçak irtifa füzelerinin atış platformları, keşif gözetleme, topçu atış sistemleri ve stabilize silah sistemleri. Telsiz cihazlarının üretimi de yol haritasına girdi. Hazırladığımız yol haritası Kazakistan Savunma Bakanlığı tarafından onaylandı. Onların kontrolü ve desteğiyle şu anda projelerimiz meyve verme aşamasına geldi."

Kaboğlu, ürettikleri 12,7 SARP stabilize silah sisteminin Kazakistan Paramount Engineering şirketinin Arlan aracına entegre edilerek aracın 2016 yılında Kazakistan devletine teslim edildiğini belirtti.

Kabaoğlu, "36 tane araç Kazakistan ordusu tarafından sahada denendi, kabul görüldü ve envantere girdi." diye konuştu.

Özbekistan'a ihracat başlayacak

Kazakistan Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev'in 2020 stratejik hedeflerinin Kazakistan ürünlerinin yurt dışına ihraç edilmesini içerdiğini aktaran Kaboğlu, şöyle devam etti:

"Kazakistan’ın Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayi Bakanlığı bizi bu konuda destekliyor ve yol açıyor. Bu yıl Özbekistan’da Cumhurbaşkanı Nazarbayev’in de katıldığı bir fuara savunma ürünlerini götürdük ve Özbek askeri birlikleri silah sistemlerimizi denediler. Daha sonra onlardan bir sipariş aldık. Türkiye’nin dışında ilk defa Türk Cumhuriyetlerinden Özbekistan’a ihracat yapacağız. Ürünlerimizin Özbekistan ordusu tarafından denenmesi sonrası ihracatın artacağını düşünüyoruz."

10 yılda 600 milyon dolar ihracat hedefi

Kaboğlu, 10 yıllık plan çerçevesinde 2023 yılına kadar toplam 1 milyar dolarlık satış yapmayı hedeflediklerini kaydederek "2014-2017'de Türkiye’ye 6 milyon dolara yakın, Kazakistan’a da 100 milyon dolar civarında satış yaptık. Hedefimiz önümüzdeki 6 yılda Türkiye’ye 96 milyon dolarlık ihracat, Kazakistan’a 200 milyon dolarlık satış yapmaktır." şeklinde konuştu.

AA

Anahtar Kelimeler:
KazakistanASELSANIhracat
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