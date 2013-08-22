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Kaygılarını kongreyle paylaştı

ABD Genelkurmay Başkanı Orgeneral Dempsey, Kongreye mektup yazarak Suriye konusundaki kaygılarını dile getirdi.

Kaygılarını kongreyle paylaştı

ABD Genelkurmay Başkanı Orgeneral Dempsey, Kongreye mektup yazarak Suriye konusundaki kaygılarını dile getirdi.

22 Ağustos 2013 Perşembe 08:22
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Kaygılarını kongreyle paylaştı
WASHINGTON

ABD Genelkurmay Başkanı Orgeneral Martin Dempsey,  "Suriye'de bugün durum, iki taraf arasında birini değil, birçoklar arasında birini seçme durumu şeklinde. Bizim seçtiğimiz taraf, denge kendileri yönünde değiştiği zaman, hem kendi hem bizim çıkarlarını gelişirmeye hazır olmalı. Bugün ise öyle değiller" ifadesini kullandı.

Amerikan basınında Dempsey'in bu hafta Kongre'ye Suriye ile ilgili gönderdiği mektup yer aldı.

Mektupta, ordu olarak kendilerinden istenmesi halinde ılımlı muhaliflerin geliştirilmesi için çabalarını ciddi biçimde artırabileceklerini belirten Dempsey, Suriye'deki duruma dair kaygılarını da ifade etti.

Haberlere göre Dempsey, mektupta, yönetimin Suriye'de sınırlı bir eyleme bile girişmeye karşı olduğunu, çünkü Esed'e karşı savaşan muhaliflerin iktidara gelmeleri halinde Amerikan çıkarlarını desteklemeyeceğine inandıklarını yazdı.

Dempsey, mektupta Suriye'de bugün durumun "iki taraf arasında birini değil, birçoklar arasında birini seçme durumu" olduğunu belirterek, "Bizim seçtiğimiz taraf, denge kendileri yönünde değiştiği zaman, hem kendi hem bizim çıkarlarını gelişirmeye hazır olmalı. Bugün ise öyle değiller" ifadesini kullandı.

ABD'nin Esed rejiminin hava güçlerini yok edebilecek kapasiteye sahip olduğunu ifade eden Dempsey, ancak bu tür bir adımın Suriye'de mezhepsel bir savaşa dönüşen duruma son verecek bir strateji önermeden ABD'yi savaşın içinde sürükleyeceği değerlendirmesinde bulundu.

Dempsey, bunun yanında uçuşa yasak bölgenin de aylık maliyetinin 1 milyar doları bulabileceğini ve savaşın döngüsünü de değiştirme garantisi sunmadığını yazdı.

Suriye'nin Esed döneminin sona ermesinden sonra da devam edecek çoklu fraksiyonlar arasında kökleri derinlere dayanan, uzun vadeli çatışma ve güç savaşı mücadelesine doğru gittiğini ifade eden Dempey, Obama yönetiminin mevcut yaklaşımının geliştirilmesi lehinde yaklaşım gösterdi.

AA

Son Güncelleme: 22.08.2013 08:22
Anahtar Kelimeler:
ABDMartin Dempsey
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