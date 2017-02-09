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Kaybettiği aşkını bulunca bu defa kadere bırakmadı

Valdemira Rodrigues isimli 106 yaşındaki yaşlı kadın, yıllar önce kaybettiği aşkını Facebook'da bulunca nişanlandı.

Kaybettiği aşkını bulunca bu defa kadere bırakmadı

Valdemira Rodrigues isimli 106 yaşındaki yaşlı kadın, yıllar önce kaybettiği aşkını Facebook'da bulunca nişanlandı.

09 Şubat 2017 Perşembe 12:34
8 Okunma
Kaybettiği aşkını bulunca bu defa kadere bırakmadı

Valdemira Rodrigues isimli 106 yaşındaki yaşlı kadın, yıllar önce kaybettiği aşkını Facebook'da bulunca nişanlandı. Bu defa işini şansa bırakmayan yaşlı kadın kadere bak dedirtecek bir olay yaşadı brezilyanın doğusunda bir huzur evinde yaşayan kadının isteği üzerine torunlarının sosyal medya Facebook’da araştırdıkları sevgilisini buldular uzun yıllar aradan sonra bir araya gelen âşıklar aynı huzur evinde üç yıl yaşadıktan sonra hayatlarını birleştirerek yalnızlıklarına son verdiler.

Haber: Zafer Toprak

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Anahtar Kelimeler:
Valdemira RodriguesFacebook
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