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Katliamları uluslararası mahkemelere taşıyacağız

İHH Başkanı Yıldırım "Mısır'la ilgili olarak öncelikle tartıştıktan sonra uluslararası mahkemelere başvuracağız. Ortada bir canilik var. Sisi'nin yargılanması lazım" dedi.

Katliamları uluslararası mahkemelere taşıyacağız

İHH Başkanı Yıldırım "Mısır'la ilgili olarak öncelikle tartıştıktan sonra uluslararası mahkemelere başvuracağız. Ortada bir canilik var. Sisi'nin yargılanması lazım" dedi.

31 Ağustos 2013 Cumartesi 16:26
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Katliamları uluslararası mahkemelere taşıyacağız

İSTANBUL

İHH tarafından düzenlenen "Mısır İçin Adalet" toplantısı, dünyanın farklı ülkelerinden yazar ile aktivistlerin katılımıyla Merter Green Park Otel'de başladı.

Toplantının açılışında kouşan İHH İnsani Yardım Vakfı Başkanı Bülent Yıldırım, uluslararası güçler ile emperyalizmin insan haklarını hiçe sayarak, bölüşüm ve paylaşım hedefiyle hareket ettiklerini ifade ederek, Mısır'ın seçilmiş ilk Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi'nin görevinden uzaklaştırılması sonrası yaşananlara değindi.

Yıldırım,  İHH olarak bu toplantıları çok önemsediklerini, toplantıdan çıkan fikirlere göre, birtakım kararlar alacaklarını belirterek şöyle konuştu:

"Mısır'la ilgili olarak öncelikle tartıştıktan sonra uluslararası mahkemelere başvuracağız ve bütün mekanizmaları harekete geçireceğiz. Ortada bir savaş suçlusu var, ortada bir canilik var. Sisi'nin mutlaka yargılanması lazım. Şimdi biz burada 'Etkili olarak ne yapabiliriz?' sorusunun cevabını tartışacağız. İnsanların ölümünü engellemek için operasyonel bir karşılık vermek zorundayız. Seçilmişlerin haklarını savunmak için bunu yapmalıyız. Buna engel olamazsak belki yarın bizim yakınlarımızı da aynı şeyi yapacaklar."

Yıldırım, önümüzdeki günlerde kadın ve çocuk ölümlerini önlemek için birçok aktivist ve hukukçuyu Mısır'ın başkenti Kahire'ye götürmek istediklerini kaydetti.

Toplantıdan notlar

Toplantının basına kapalı bölümünde, Mısır'daki darbe öncesi ve sonrasında yaşanan olaylara ilişkin video gösterimi yapıldı.

Toplantıda Mısırlı aktivistler Hanny Eldebeed ile Abobakr Abd El Fatah Mohammed darbedeki hak ihlallerine ilişkin bir sunum gerçekleştirecek. Gazeteci yazar Abdurrahman Dilipak'ın yanı sıra Yıldız Önen, Norman Finkelstein, Anouar Garbi, Nadim Khan, Saghir Hussein ile Shabnam Mayet, insan hakları konusunda konuşacak.  

Toplantı, yarın alınan kararların açıklanacağı basın toplantısıyla sona erecek. 

AA

Son Güncelleme: 31.08.2013 16:27
Anahtar Kelimeler:
Katliamları Uluslararası Mahkemelere Taşıyacağız
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