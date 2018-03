Katliamlar Uluslararası Ceza Mahkemesi’ne taşındı

LAHEY - Tulip Forum adlı sivil toplum oluşumu, Mısır’daki katliam ve Suriye’deki kimyasal silah saldırısının sorumlularının cezalandırılması için Lahey’deki Uluslararası Ceza Mahkemesi’ne (UCM) suç duyurusunda bulundu.



Hazırladıkları dilekçeyi UCM savcılığına sunan avukat İsrafil Kahraman, Tulip Forum Başkanı Hasan Özdoğan ve Salih Altınışık, Suriye’de Esed’in Mısır’da ise General Abdulfettah Sisi ve onlara bağlı yöneticilerin insanlık ve savaş suçu işlediklerini belirterek, bir an önce uluslararası alanda yargılanmaları gerektiğini söyledi.



Dilekçeyi sunduktan sonra meclis binası içindeki Nieuwspoort basın merkezinde düzenlenen toplantıda heyet adına konuşan Kahraman, Suriye ve Mısır’da suçsuz insanların katledilmesine seyirci kalamadıklarını belirterek, “Suriye ile ilgili konu çok ateşli bir şekilde tartışılıyor bugün. İnşallah Suriye’de suçsuz insanları canavarca öldüren Esed'in ve Mısır’da General Sisi’nin tarihteki diğer örneklerde olduğu gibi, mesela Yugoslavya'daki zalimler gibi, ceza almasını bekliyoruz” diye konuştu.



Sadece Türkler veya Müslümanların değil, dünyada insan hakları ve demokrasiye inanan herkesin bu konuda harekete geçmesini isteyen Kahraman, şöyle konuştu:



“Mısır’da binlerce suçsuz ve günahsız insan elinde hiçbir silahı olmadığı halde gösteri yaparken, ağır silahlarla katledilmiştir. Ve bu bütün dünyanın gözü önünde yapılmıştır. Mısır'da da Roma Statüsü’nde öngörülen insanlığa karşı suç açık bir şekilde gerçekleşmiştir. Bu konu ile ilgili olarak dünyanın harekete geçmesi lazım. Buna öncülük etmek için dilekçelerimizi verdik. Bizim dilekçelerimizle sınırlı kalmamalı. Burada bir çağrıda bulunuyoruz. Ve diyoruz ki ey insanlık ve uluslararası toplum ile mekanizmalar harekete geçin, Uluslararası Ceza Mahkemesi’ni ihbar yağmuruna tutalım. Binlerce, milyonlarca dilekçe mahkemeye gelsin istiyoruz. Savcı gelen bu binlerce dilekçeyi göz ardı edemeyecektir. Ve mutlaka bu dilekçelerle harekete geçeceğini düşünüyoruz.”



Başbakan Erdoğan’a teşekkür



Söz konusu UCM başvurusuyla ilgili Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ı da bilgilendireceklerini aktaran Kahraman, hazırladıkları dilekçenin bir örneğini döndükten sonra Başbakanlığa göndereceklerini söyledi. Kahraman, Erdoğan’a her iki ülkeye yönelik gösterdiği duyarlılıktan dolayı teşekkür etti.



Uluslararası camianın hem Suriye hem de Mısır’da yaşananlar karşısında sessiz kaldığını ve bu sessizliği tasvip etmediklerini belirten Tulip Forum Başkanı Hasan Özdoğan da Batılı devletlerin bir an önce insan hakları konusunda harekete geçmesi gerektiğini kaydetti.



Batılı birçok devletin Mısır’daki darbe oyunun bir parçası olduğunu vurgulayan Özdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:



“Uluslararası camia şu anda bir bakıma Başbakanımızın da söylediği gibi, katliamlarda hayatlarını kaybeden insanların sayısını tespit etmekle uğraşıyor. Böyle bir şey olamaz. Ne kadar insanın ölmesi gerekiyor ki uluslararası camia harekete geçsin. İnsan hakları hukuku dışında demokrasinin geleceği, hukuk devletinin geleceği açısından bakıldığında Mısır'da halkın iradesi ile iktidara gelen, seçilmiş bir cumhurbaşkanı, askeri bir darbe ile sokakta yapılan birtakım oyunlar ile alaşağı ediliyor. Arkasından gelen askeri darbe rejimi de kendisine yapılan protestoları silah zoru ile durdurmaya çalışıyor. Batıya sesleniyoruz ve diyoruz ki siyasi oyunlar yapacağız dereken, insanlığın geleceğini, demokrasiyi hep birlikte tehlikeye atmayalım.”