Katliamın izleri siliniyor

KAHİRE - Mısır'da darbe karşıtlarının kitlesel oturma eylemlerinin merkezleri Rabiatul Adeviyye ve Nahda meydanlarından güvenlik güçlerinin göstericileri çıkartırken düzenlediği eşzamanlı katliamın ardından meydanlarda temizlik çalışmaları başladı.

AA, katliamın gerçekleştirildiği meydanları görüntüledi. Güvenlik güçlerinin dün sabah başlattığı ve bu sabaha kadar sürdürdüğü katliamın ardından darbe karşıtlarının kullandığı meydanlar, savaş alanını andırıyor. Meydandaki halkın üzerine ateş açılması, gaz bombalarının kullanılması ve zırhlı araçlarla müdahale edilmesi, Rabiatul Adeviyye ve Nahda meydanlarını tanınmaz hale getirdi.

Meydanlarda katliamın ne kadar büyük boyutta olduğunu gösteren yangın ve kan izleri, yürekleri burkuyor.

Rabiatul Adeviyye Meydanı

Kahire'nin güneyindeki Rabiatul Adeviyye Meydanı'nda ekipler, iş makineleri ve kamyonlar eşliğinde 47 gün süren kitlesel oturma eyleminden geriye kalanları temizlemeye başladı. Meydanla aynı ismi taşıyan ve yaşanan katliam sonrasında morga çevrilen Rabia camisindeyse yangının izleri görülüyor.

Çevrede bazı insanların göstericilerden kalan eşyaları toplamak için dolaştığı gözleniyor.

Güvenlik güçlerinin Rabiatul Adeviyye Meydanı'nı boşaltırken hayatını kaybedenlerin cesetlerinin toplandığı İman Camisi'ne giden AA fotomuhabiri, 300'den fazla ceset saydığını söyledi.

Güvenlik güçlerinin sabah saatlerinde kadın ve çocukların da bulunduğu Rabiatul Adeviyye Meydanı'nı kuşatarak başlattıkları operasyon, akşam saatlerinde sadece bu meydandan yüzlerce can kaybıyla sonuçlandı.

Nahda Meydanı

Güvenlik güçlerinin müdahalesiyle meydandan zorla çıkarılan Kahire'nin Güney'indeki Nahda Meydanı'nda da ekipler, iş makineleri ve kamyonlar eşliğinde temizlik çalışmalarına başladı.

Göstericilerin meydandan çıkarıldıktan sonra toplandıkları, 6 Ekim Köprüsü, Mustafa Mahmud Meydanı ve Kahire Üniversitesi Mühendislik Fakültesi noktalarına güvenlik güçlerinin yaptığı müdahelelerde çok sayıda insan hayatını kaybetmişti.