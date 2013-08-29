Katliamın dilsiz tanıkları: Adeviyye ve Nahda

KAHİRE



Mısır'da ordunun, 14 Ağustos'ta darbe karşıtlarına yönelik gerçekleştirdiği katliamın ardından, Rabiatul Adeviyye veNahda meydanlarında hummalı bir çalışma yürütülüyor.



Darbe karşıtlarının 48 gün boyunca kaldığı meydanlardan gösteri izlerinin silinmesi için yürütülen temizlik ve onarım çalışmalarına rağmen, meydanlarda göstericilerden kalma eşyalara rastlamak mümkün.



Rabiatul Adeviyye Meydanı'nda gösterilerin yapıldığı dönemde kapalı olan araç trafiğinin açıldığı, işyerlerinin yeniden hizmet vermeye ve ordunun gözetiminde, gösterilerin bütün izlerinin silinmeye çalışıldığı görülüyor.



Ordunun müdahalesi sırasında darbe karşıtlarının sığındığı Rabiatul Adeviyye Camisi'nde çıkan yangında zarar gören kısımlar onarılyor, yangının izlerini silmek için caminin duvarları boyanıyor. Onarım için yaklaşık 100 işçi yoğun bir tempoyla çalışıyor.



Görenlerde bombardıman hissi uyandırıyor



Cami duvarının kenarında bulunan ve göstericilere ait olan eşyalar ise görenlerde, bölgede yoğun bir bombardıman yaşandığı hissini uyandırıyor.



Meydanda bulunan Cumhuriyet Muhafızları Karargahı, Meçhul Asker Anıtı ve son olarak darbe karşıtlarına yönelik gerçekleştirilen katliam esnasında yaralananların tedavi edildiği sahra hastanesinin izleri tamamen silinmiş görünüyor.



Kahire'nin batısında yer alan Giza kentinde de Nahda Meydanı'ndaki gösteri izlerini çok kısa bir zamanda silmek ve kaldırımlardan göstericilerin çadırlarını kurduğu parka kadar bütün alanları yenilemek için çalışılıyor.



Temizlik ve onarım çalışmalarına rağmen meydanda bulunan hurma ağaçları meydanda çıkan yangının etki alanını gösteriyor. Parkta bulunan eşyalar ise göstericilerin yaş grubu ve cinsiyeti hakkında bilgi veriyor.





AA