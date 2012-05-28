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Katliamdan iki taraf da sorumlu

Rusya, Hula'daki katliamdan Esed ve muhalifleri sorumlu tuttu

Katliamdan iki taraf da sorumlu

Rusya, Hula'daki katliamdan Esed ve muhalifleri sorumlu tuttu

28 Mayıs 2012 Pazartesi 16:36
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Katliamdan iki taraf da sorumlu
MOSKOVA - Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, temaslarda bulunmak için Moskova'ya gelen İngiltere Dışişleri Bakanı William Hague ile görüşmesinden sonra düzenlenen ortak basın toplantısında, ''BM gözlemcilerinin ifadelerine göre masum sivillerin ölümlerinden hem yetkililer hem de muhalifler sorumlu'' diye konuştu.

Yetkililerin tank ve top kullandıklarının çok net olduğunu kaydeden Lavrov, ''Ancak suçlular tarafsız bir şekilde belirtilmeli. Tango için iki kişi gerekli'' dedi.
Suriye'deki mevcut şiddet olaylarında ''onlarca oyuncu'' bulunduğunu kaydeden Lavrov, ''Hula'da ne olduğunun ortaya çıkarılması için soruşturma yapılması konusunda ısrarlıyız. Bunun bir daha asla tekrarlanmaması için nasıl olduğunu mutlaka anlamamız gerekiyor'' ifadesini kullandı.
Lavrov, Şam'ın BM ve Arap Birliği Suriye Özel Temsilcisi Kofi Annan'ın planının uygulanması ve ülkede şiddetin sona ermesi için daha fazla kararlılık göstermesi gerektiğini belirterek, ileriye doğru yol alınmasının tek yolunun Annan Planı olduğunun altını çizdi.
Rusya'nın Suriye'ye yönelik günlük baskı uyguladığını, ancak bazı ülkelerin Annan Planı'na tam olarak uymadığını kaydeden Lavrov, ''Rusya'nın baskı uygulama konusunda özel bir rolü var. Temaslarımızdan edindiğimiz izlenim bazı diğer ülkelerin taahhütlerine uymadığı. Biz Annan Planı'nı destekliyoruz ve onların da bunun başarısı için her şeyi yapması gerekiyor. Kesinlikle bir dış müdahale olmamalı'' dedi.
Lavrov, Moskova için Şam'da iktidarı kimin elinde bulundurduğunun önemli olmadığını, tersine Annan Planı'nın başarılı bir şekilde hayata geçirilmesinin önemli olduğunu belirterek, ''Asıl önemli olan şiddeti durdurmak ve Suriye halkı arasında diyaloğun tesisini sağlamak. Eğer şiddeti durdurmak istiyorsak, hem rejim hem de muhalefetle birlikte çalışmalıyız. Kofi Annan Planı uzlaşıyla ilgili bir plan'' diye konuştu.

AA

Son Güncelleme: 28.05.2012 08:37
Anahtar Kelimeler:
Katliam
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