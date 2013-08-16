Katliamda öldürülenlere

KAHİRE



Mısır'da darbe karşıtlarının düzenlediği kitlesel oturma eylemlerini sonlandırılırken hayatını kaybedenlerin yakınları İman Mescidi ve Kahire Adli Tıp Kurumu'ndan cesetlerini almaya geliyor. Katliamda öldürülenlerin resmi ölüm nedeni, "intihar" olarak gösteriliyor.



Kahire'nin güneyinde bulunan Rabia'tül Adeviyye Meydanı'ndaki protestolar güvenlik güçleri tarafından dağıtılırken gerçek mermi ve yanarak hayatını kaybedenlerin yakınları, meydana 1 kilometre mesafede olan İman Mescidi'nden yakınlarını almak için geliyorlar. Mescitten yapılan anonslarda hayatını kaybedenlerin isimleri okunuyor. Çok sayıda yanmış cesedin ailelerine ulaştırıldığı mescidin girişinde hayatını kaybedenlerin üzerinde çıkan kimliklerden cenaze sahiplerine ulaşılmaya çalışılıyor.



Mescidin dışında bekleyen kalabalık üzerlerinde uçan polis helikopterini görünce dua şeklinde sloganlar atarak, Cuma gösterilerini kastederek "Yarın görüşeceğiz" diye sloganı atıyor. Mescidin girişinde izdiham yaşanıyor, yakınlarını görmek isteyenler kapılarda beklerken, içerden çıkan cenazelere yol açmak için zaman zaman arbede yaşanıyor.



Adli Tıp Kurumu'nda ölüm nedeni "intihar"



Adli Tıp Kurumu'nda cenazelerini almak için gelen ailer ve yakınlarından izdiham yaşanıyor. Yakınlarını kaybetmenin acısıyla feryat eden aileler, otopsi merkezinin çıkışında kalabalığın tekbir ve dua sesleri içinde bekliyor.



Hayatını kaybedenlerden mühendis Muhammed'in (47) ve kendisinin soyismini vermek istemeyen yakını, cenazeleri almak için içeride kendilerine ölüm nedeni "intihar" yazılı rapor verildiğini, bu raporu imzalayarak cenazelerini alabileceklerinin söylendiğini anlattı. Muhammed, cenazelerini bekletmek istemeyen yakınların, yetkililerle yaşanan tartışmalar sonrasında imza atarak cenazelerini aldıklarını aktardı.



Cenazeleri bekleyen kızgın kalabalık, kendilerini görüntülemeye çalışan basın mensuplarına da tepki gösterdi.



Rabiatul Adeviyye Mescidi yanmış durumda



Rabiatul Adeviyye Meydanıyla aynı isimdeki yanan mescid askeri birlikler tarafından korunuyor. Meydandaki askerler, devlet televizyonuna yüzleri Mısır bayrağı renkleriyle boyanmış çocuklarla poz veriyor.



Meydan'da Sisi lehine atılan sloganlar dikkati çekerken, "Mısır başını kaldır" yazılı şapkalar satılıyor.



İsminin gizli kalmasını isteyen bir kişi, yaşananlarla ilgili görüşünü, AA muhabirine şöyle değerlendirdi: "Bunları ben yorumlayamam. Bunları yorumlayacak kişi Allah'tır."





AA