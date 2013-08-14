Katliama Mısır'daki televizyon kanallarından destek

KAHİRE - Mısır ordusuna ve Esed rejimine yakınlığıyla bilinen televizyon kanallarının yayınlarda darbe karşıtı barışçıl göstericiler aleyhine yapılan propaganda içerikli yayınları dikkati çekiyor.



Birçok basın kuruluşunun girmesine izin verilmeyen ve sadece orduya ve Esed rejimine yakın televizyon kanallarının yayın yaptığı meydanlarda mühimmat ve silahların ele geçirildiğine dair bilgiler, propaganda amaçlı yayın yapıldığı yorumlarına neden oldu.



Mısır ordusunun darbe karşıtı gösterilerin yapıldığı Rabiatul Adeviyye ve Nahda meydanlarına yönelik kanlı müdahalesi sadece orduya yakınlığıyla bilinen televizyon kanalları tarafından yayınlanıyor. Televizyon kanallarının yayınlarda darbe karşıtı barışçıl göstericiler aleyhine yapılan propaganda içerikli yayınları dikkati çekiyor.



Orduya yakınlığıyla bilinen Kahire merkezli On TV yayınlarında meydanlarda silah ve mühimmat ele geçirildiğini iddia etti. İlk belirlemelere göre 127 sivilin öldürüldüğü, binlerce darbe karşıtının yaralandığı müdahale sonrasında Rabiatul Adeviyye meydanından canlı yayın yapan televizyon kanalı, güvenlik güçlerinin açıklamalarına yer verdi.



Katliam başlamadan önce meydandan canlı yayına başlayan Mısır'ın devlet televizyonu Nile TV ile Esed rejimine yakınlığıyla bilinen Gassan Ciddu yönetimindeki el-Meyadin TV, 3 Temmuz'dan bu yana meydanlarda barışçıl gösterilerine devam eden darbe karşıtlarını suçlu göstermek adına propaganda içerikli yayınları dikkati çekti.



İhvan mensupları gözaltında



Öte yandan Mısır'ın seçilmiş ilk Cumhurbaşkanı Mursi'nin liderliğini yaptığı Müslüman Kardeşler'e (İhvan) mensup 200 kişinin gözaltına alındığı haberleri de basında yer alırken, resmi makamlardan gözaltılara ilişkin bir açıklama yapılmadı.



Müdahaleyi meşrulaştırma çabaları olarak yorumlanan bu iddiaların gerçeği yansıtmadığı bilgisi de çeşitli medya organlarında yer aldı. Görgü tanıkları ise birçok basın kuruluşunun girişine izin verilmeyen meydanlara mühimmatların yer aldığı kutuların müdahale öncesinde bilinçli olarak yerleştirildiğini söyledi.



Ordu lehine yayın yapan Mısır'ın devlet televizyonu Nile TV ile Lübnan'dan yayın yapan ve Suriye'deki Esed rejimine yakınlığıyla bilinen Gassan Ciddu yönetimindeki el-Meyadin TV de katliam başlamadan önce meydandan canlı yayına başlamıştı.



